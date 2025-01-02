Шоубиз сегодня от 25 декабря

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Дорогие друзья, сегодня 25 декабря, и в Республике Корея отмечают Католическое Рождество! Как говорится, поздравляем всех причастных с этим светлым праздником, а еще с Наступающим новым годом! Приближение завершения этого года чувствуется все отчетливее, и на просторах корейского интернета появляется все больше всевозможных рейтингов, подводящих итоги 2024 года в тех или иных сферах корейского шоу-бизнеса. Сегодня я хочу представить вам 10 лучших корейских сериалов 2024 года по версии журнала Time. До сих пор удивительно даже просто упоминание чего-то связанного с Халлю в, пожалуй, одном из самых авторитетных изданий мира, а тут целый рейтинг! Но на самом деле все это уже давно никого не должно удивлять, учитывая, что целых 80% аудитории стриминговой платформы Netflix смотрит контент на корейском языке. Итак, на 10 месте рейтинга Time сериал «Мистер Планктон» (Mr. 플랑크톤), премьера которого состоялась в ноябре. Его сценарий принадлежит перу Чо Ён, сценаристке нашумевшего сериала «Я псих, но это нормально». Когда Хэ Чжо узнает, что неизлечимо болен, он похищает бывшую девушку Чжэ Ми в день ее свадьбы, чтобы она сопровождала его в поисках биологического отца. Так начинается их запутанное приключение, полное комичных, а также трогательных ситуаций. Сериал «Мистер Планктон» в отличие от других романтических комедий не заканчивается чудом, в котором любовь преодолевает даже смерть, и именно это принесло сериалу такую любовь. На 9 месте сериал, о котором так много говорили в начале года, это «이재, 곧 죽습니다» или «И Чжэ, скоро умрет», адаптация популярного вебтуна, которая получила наивысшие оценки. После семи лет борьбы за работу в гиперконкурентной Корее Чхве И Чжэ пытается покончить жизнь самоубийством. Это злит Смерть, которая приговаривает парня прожить 12 жизней в телах обреченных. Если ему удастся выжить хотя бы в одной из них, он сможет продолжать жить ею, в противном случае он отправится в ад. На 8 позиции еще один хит уходящего года, «Выходи замуж за моего супруга» (내 남편과 결혼해줘), премьера которого состоялась 1 января. Это история невероятной мести, в которой больная раком Кан Чжи Вон узнает, что ее муж изменяет ей с ее лучшей подругой. Мало того, они… случайно убивают ее! Но для Чжи Вон смерть становится новым началом, ведь она, проснувшись в 2013 году, решает наказать обидчиков из будущего. Следующий сериал я бы назвал «прорывом года», ведь в нем вы не увидите ни звездных лиц, ни огромных инвестиций, но несмотря на все это он попал в рейтинг Time! На 7 месте «Игра в пирамиду» (피라미드 게임), история о Сон Су Чжи, которая переходит в элитную старшую школу. Ее ученицы ведут некую игру, что кодифицирует социальную иерархию в школе. Оказавшиеся в верхушке пирамиды наслаждаются популярностью, а те, кто у ее подножья, становятся объектом жестоких издевательств. Су Чжи предстоит решить, хочет ли она выиграть эту игру или уничтожить ее. 6 место украсил сериал под названием «Судья из ада» (지옥에서 온 판사), в котором актриса Пак Син Хэ (박신혜) блестяще сыграла демоницу из преисподней. Она попала в мир смертных после вынесенного ею несправедливого приговора, оказавшись в теле настоящей судьи. Теперь, чтобы вернуться в загробный мир, ей нужно отправить в ад десять преступников, которые не испытывают раскаяния. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 25 декабря.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.