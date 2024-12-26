Город Куми в одностороннем порядке отменил концерт Ли Сын Хвана

23 декабря мэр города Куми провинции Кёнсан-Пукто Ким Чжан Хо опубликовал «срочное заявление» о том, что мэрия отменит концерт певца Ли Сын Хвана, который должен был состояться в Центре культуры и искусств Куми в день Рождества, 25 декабря. С 14 декабря в ознаменование 35-й годовщины своего дебюта Ли Сын Хван проводит концертный тур под названием HEAVEN, начиная с города Сувона провинции Кёнгидо, а Куми должен был стать вторым по счёту после Сувона.

Услышав новости о том, что Ли Сын Хван выступит в Куми, некоторые консервативные группировки, которые сконцентрированы, в основном, в провинциях Кёнсандо, разместили баннеры: «Немедленно отмените концерт Ли Сын Хвана в Куми!» А Ли Сын Хван написал в своем Инстаграме: «Это первое выступление в Куми за 35 лет с момента моего дебюта, поэтому в день выступления мы приложим все усилия для обеспечения безопасности аудитории и сделаем его одним из самых лучших в моей певческой карьере».

Ли Сын Хван, который 13 декабря вышел на сцену митинга для ускорения импичмента президенту Юн Сок Ёлю, объявившему 3 декабря незаконное чрезвычайное положение, исполнил свои хиты и публично выступил за импичмент перед миллионами участников митинга. Это и стало причиной того, что консерваторы были против проведения его концерта в Куми. Тогда 20 декабря Ли Сын Хван поместил в своем Инстаграме статью «Все билеты на мой концерт в Куми были забронированы, несмотря на старания консерваторов», поблагодарив своих поклонников и консервативные правые группировки. Еще через два дня, 22 декабря, его юридическая фирма обратилась к фан-клубам с просьбой воздержаться от любых ответных действий против тех, кто попытается организовать митинги против концерта Ли Сын Хвана. Но, несмотря на все старания певца, на следующий день мэрия Куми в одностороннем порядке отменила концерт. Причина, которую называет мэрия, заключатся в "опасениях физического столкновения между фанатами и консерваторами".

Оказывается, мэрия Куми потребовала от Ли Сын Хвана подписать следующее обязательство: «Мы со всеми акртистами на предстоящем концерте не будем проводить политическую агитацию». Он, естественно, не подписался под таким документом, поэтому город отменил разрешение на выступление за два дня до концерта. Певец и его агентство намерены подать в суд на одностороннее и несправедливое решение.

Между тем, большинство корейцев критикуют решение мэрии города Куми, а вечером 23 декабря более 2600 музыкантов, в том числе, певцы, музыканты, продюсеры, студенты соответствующих вузов и музыкальные критики, опубликовали заявление под названием «Не мешайте исполнять песни!». Как они заявили, решение мэрии Куми нарушает конституционные ценности, и призвали мэра Ким Чжан Хо официально извиниться. В ту ночь Ли Сын Хван сказал: «После отмены моего концерта в городе Куми, многие города и автономные власти обращаются ко мне с просьбой проводить у них концерты, и я собираюсь изменить свой план и продлить срок концертного тура до конца июля вместо первоначального конца марта».