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﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 

#Новости шоу-бизнеса l 2024-12-27


Режиссёр: У Мин Хо

В ролях: Хён Бин, Чо У Чжин, Чон Ё Бин, Пак Хун, Ю Чжэ Мён и др.

Жанр: Драма

Премьера: 24 декабря 2024 г.


В 1908 году Корейская армия независимости во главе с Ан Чжун Гыном одержала крупную победу в битве с японцами в городе Син-Асане провинции Хамгён-Пукто. Начальник штаба Корейской армии независимости Ан Чжун Гын освобождает военнопленных японцев в соответствии с элементами международного права, после чего среди активистов борьбы за свободу Кореи возникают разногласия с подозрением относительно Ан Чжун Гына. 

Спустя год во Владивостоке собираются руководители армии независимости, в том числе, Ан Чжун Гын, У Док Сун, Ким Сан Хён, дама по фамилии Гон, Чхе Чжэ Хён, Ли Чхан Соп и др., разделяющие единое мнение - вернуть захваченную страну. Ан Чжун Гын и активисты движения за независимость Кореи отправляются в китайский город Харбин, получив тайную информацию о том, что японский генерал-резидент Ито Хиробуми едет туда на переговоры с Россией. Однако за ними следуют японские солдаты, добывшие оперативную информацию изнутри освободительных войск... 

Единственная цель отправиться в Харбин - покончить со старым волком!

﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
﻿ХАРБИН (하얼빈/ HARBIN) 
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