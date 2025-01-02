G-Dragon выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Муане

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29 декабря после катастрофы самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, произошедшей в уезде Муан-гун провинции Чолла-Намдо, певец G-Dragon из группы BigBang выразил глубокую скорбь в память о жертвах трагедии.

Он преобразовал и разместил на своем аккаунте в социальных сетях изображение цветов дейзи (маргаритки многолетней), символизирующее его бренд. Раньше оно было ярким и шикарным, а теперь - тусклое черно-белое. Так он выразил свою душу в печали и трауре.

В его посте фанаты со всего мира оставили комментария: "Примите мои соболезнования.”, “Я соболезную вашей утрате”, “Церствие небесное и вечный покой” и т.д.

Волна скорби от мира шоу-бизнеса продолжается и после G-Dragon. Певцы, такие как Сон Си Гён, Им Ён Ун, Ким Чжан Хун и Ли Ён Чжа, выражали соболезнования, отдавали дань уважения жертвам и передавали слова утешения членам их семей.

В связи с катастрофой самолёта Jeju Air телерадиовещательные компании РК отказались от запланированных новогодних развлекательных программ, перешли на систему специальнго вещания чрезвычайных новостей и транслировали альтернативные программы.