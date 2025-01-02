﻿Наёмный убийца-2 (히트맨2/ HITMAN2) 

Режиссёр: Чхэ Вон Соп
В ролях: Квон Сан У, Чон Чжун Хо, Ли И Гён, Хван У Сыл Хе, Ким Сон О и др.
Жанр: Комедия, Экшн
Премьера: 22 января 2025 г.
После громкого успеха комикса “Киллер-разведчик Чжун”, нарисованного на основе личного опыта, бывший легендарный киллер Национальной службы разведки Чжун завоевал огромную популярность публике, которая продлилась недолго. Вопреки его ожиданиям, вторая серия комикса превращает Чжуна сразу в нудного автора. К тому же новая серия комикса станет толчком для бурного вторжения глобальных бандитов в Корею, нацеленных на поиск Чжуна.
Между тем, Чжун ничего не знает о приближающейся опасности и займётся рисованием нового
комикса, мечтая о втором грандиозном успехе. Однако с этого времени начинают происходить странные дела: террор наподобие того, что нарисован в комиксе Чжуна, осуществляется в реальности, и Национальная служба разведки назначает Чжуна виновником ...
Кем является Чжун на самом деле? Пророк или террорист?