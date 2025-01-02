﻿Наёмный убийца-2 (히트맨2/ HITMAN2) 





Режиссёр: Чхэ Вон Соп

В ролях: Квон Сан У, Чон Чжун Хо, Ли И Гён, Хван У Сыл Хе, Ким Сон О и др.

Жанр: Комедия, Экшн

Премьера: 22 января 2025 г.

После громкого успеха комикса “Киллер-разведчик Чжун”, нарисованного на основе личного опыта, бывший легендарный киллер Национальной службы разведки Чжун завоевал огромную популярность публик е, которая продлилась недолго . Вопреки его ожиданиям, вторая серия комикса превращает Чжуна сразу в нудного автора. К тому же новая серия комикса станет толчком для бурного вторжения глобальных бандитов в Корею, нацеленных на поиск Чжуна.

Между тем, Чжун ничего не знает о приближающейся опасности и займётся рисованием нового

комикса, мечтая о втором грандиозном успехе. Однако с этого времени начинают происходить странные дела: террор наподобие того, что нарисован в комиксе Чжуна, осуществляется в реальности, и Национальная служба разведки назначает Чжуна виновником ...