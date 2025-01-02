Специальная передача Всемирного радио KBS K-POP 2024: Итоги года!





Друзья, очередные четыре сезона позади, и мы потихоньку готовимся провожать 2024 год, полный днями, которые так похожи друг на друга, но в то же время запомнятся нам самыми разными событиями. Думаю, все мы пережили очень многое в этом году, и каждое наше приключение сопровождала наша с вами неизменная подруга – музыка. В этом специальном праздничном выпуске мы узнали, какие корейские артисты и песни были со слушателями нашего радио и в горести, и в радости в уходящем году. А помогли нам в этом результаты опроса «K-Pop 2024: Итоги года», который Всемирное радио KBS проводит ежегодно. Наши слушатели могли выбрать своих любимых артистов и песни с 11 по 28 ноября в пяти номинациях: это «Лучший артист года», «Лучшая K-POP композиция года», «Лучшее выступление года», «Самый привлекательный артист года» и «Лучшее взаимодействие с поклонниками этого года». Дорогие друзья, мы хотим поблагодарить вас, ведь вы, как всегда, проявили необычайную активность. В этом году в нашем опросе приняли участие почти 11 с половиной тысяч респондентов из 119 стран! В ожесточенной борьбе заветные награды достались: группе aespa, которая провела «Лучшее выступление года», имеет «Лучшее взаимодействие с поклонниками этого года», а также стала «Лучшим артистом года». Кроме того, награда «Самый привлекательный артист года» досталась Мин Чжи (민지) из группы NewJeans, а «Лучшей K-POP композицией года» стала песня «APT.» в исполнении Розэ (로제) и Бруно Марса.