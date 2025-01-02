Праздничные K-POP хиты для поднятия новогоднего настроения!





Дорогие друзья, а вы видели это шуточное интервью из Интернета, где на заснеженной улице парень спрашивает у прохожей тетушки: «Ой, а что это у вас на носу?». Та ему отвечает с характерным оканьем: «Сопля?». А тот ей: «Нет, Новый год!». И они вместе смеются. Сегодня 28 декабря и у нас с вами на носу, надеюсь, никаких признаков простуды, а только Новый год! В такой день мы не стали мудрить и придумывать сложные темы, ведь все, что нам с вами нужно под конец года – это лишь праздничное настроение! Поэтому в последнем выпуске «Музыкального марафона» уходящего 2024 года мы послушали старые-добрые праздничные хиты в исполнении корейских артистов. Среди них: песня легендарной герлз-группы Girls Generation или Сонё Сидэ «첫눈에…» или «Snowy Wish», суперхит «Первый снег» или «첫눈» в исполнении EXO, новогодняя песенка из нулевых «Бинго» (빙고) от трио Кхоётхэ (코요태), рождественская классика от IU «Заранее с Рождеством» (미리 메리 크리스마스) и многие другие! Надеюсь, этот выпуск помог нашим слушателям подзарядиться предпраздничным позитивом. С Наступающим Новым годом, дорогие друзья!



