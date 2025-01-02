Создавая устойчивую повседневность для всех - (1)

Миссия «Тонгубат» — создать устойчивую повседневность для всех и обеспечить долгосрочную занятость людям с нарушениями развития. Благодаря ежегодно растущей прибыли компания продолжает нанимать сотрудников с нарушениями развития.

© Donggubat Inc.

Мы живём в эпоху осознанного потребления. Даже покупая шампунь, люди не только смотрят на его цену и состав, но также интересуются философией компании: является ли она социально ответственной, придерживается ли принципов этичного производства? «Тонгубат» полностью соответствует этим критериям и производит экологичную продукцию высочайшего качества.

Представьте себе вход в деревню. На невысоком холме - огромное дерево, вокруг расстилаются поля, змейкой бежит в гору тропинка. В Корее вход в деревню называют «тонгу», а прилегающие поля - «тонгубат». В соответствии с названием, компания «Тонгубат» была создана, чтобы стать дружественным местом для всех и особенно для людей с ограниченными возможностями.

Миссия «Тонгубат» - создать устойчивую повседневность для всех и обеспечить долгосрочную занятость людям с нарушениями развития. Благодаря ежегодно растущей прибыли компания продолжает нанимать сотрудников с нарушениями развития.





Взращивая мечты

Согласно «Исследованию реальной экономической активности людей с ограниченными возможностями за второе полугодие 2023 года» Корейского агентства по занятости людей с ограниченными возможностями, самый высокий уровень занятости - 43,3% - был среди людей с нарушениями зрения, далее шли люди с ограниченными физическими возможностями, затем слабослышащие, люди с нарушениями развития, другими ограничениями и люди с повреждениями мозга. И если у людей с ограниченными возможностями средний непрерывный стаж работы был 11 лет, то у людей с нарушениями развития он оказался гораздо меньше - 4 года и 10 месяцев. Люди с задержками речевого развития, с нарушениями когнитивных функций и моторики, с недостаточными навыками социализации неизбежно сталкиваются с трудностями в социальной деятельности. Чтобы они могли адаптироваться к социуму и вести экономическую деятельность, необходим особый интерес общества.

«А нельзя ли сделать так, чтобы люди с нарушениями развития могли работать и зарабатывать?» Поразмыслив, в «Тонгубате» решили делать мыло. Благо процесс производства не сложен, малозатратен и не требует много рабочих рук. По счастью, рынок отреагировал положительно. Благодаря этому компания создала систему, помогающую людям с нарушениями развития адаптироваться к социуму, и предложила изделия высокого качества, удовлетворяющие требованиям к экологичности и веганству продукции.

По мере роста «Тонгубат» нанимала больше людей с ограниченными возможностями. На апрель 2024 года в штате компании числилось около 130 человек, из них - 50 с нарушениями развития. Пройдя внутреннюю программу получения профессиональных компетенций, они работают на заводе в Ханаме провинции Кёнгидо. Расположение завода в центре города означает лишние расходы, но «Тонгубат» с готовностью идёт на это - лишь бы сотрудникам с нарушениями развития было удобно добираться до работы.





Веганское твёрдое мыло для мытья посуды с зелёным чаем.

© Donggubat Inc.

Не вредить

Компания «Тонгубат» создавалась с целью нанимать людей с нарушениями развития, но она не ждёт особого отношения и завоёвывает потребителя качеством своей продукции. Содиректор компании Пак Сан Чжэ говорит, что именно в этом кроется секрет привлекательности их продукции.

— Чтобы продолжительное время работать с людьми с ограниченными возможностями, компания изначально должна быть конкурентоспособной. Нужно было создать успешный бренд, а среди нас не было специалистов по производству мыла. Но мы занимались исследованиями и разработками, ездили по стране, перенимая знания у специалистов. Руководствуясь принципом, что наша продукция «не должна вредить Земле и людям», мы занимались поисками оптимального сырья.

В «Тонгубате», отказавшись от ингредиентов животного происхождения и тестирования продукции на животных, используют растительное сырьё: кукурузу, авокадо, лимоны, кейл, баклажаны и водоросли комбу. Благодаря строгим стандартам в отношении сырья и пропорций ингредиентов завод «Тонгубат» получил французский сертификат EVE Vegan® и сертификат ISO 14001, подтверждающий соответствие стандарту систем экологического менеджмента. В компании также заботятся о здоровье и безопасности потребителя, тщательно изучая, имеют ли ингредиенты сертификат безопасности. Холодное прессование, благодаря которому полезные свойства сырья сохраняются, а увлажняющая способность усиливается, тоже является отличительной чертой производства в «Тонгубате».





Ли Сон Ми, райтер





Полный текст статьи «Создавая устойчивую повседневность для всех»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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