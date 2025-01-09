Чин Тхэ Хён и Пак Си Ын удочерили ещё двух старшеклассниц

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5 января стало известно, что актёры Чин Тхэ Хён и Пак Си Ын удочерили двух старшеклассниц. Чин Тхэ Хён написал в своей соцсети: «У нас появились замечательные дочери. Одна из них - марафонщица, которая участвует в соревнованиях от провинции Кёнгидо, а другая готовится стать медсестрой на острове Чечжудо». Чин Тхэ Хён и Пак Си Ын долгое время спонсировали девочек, которые до недавнего времени жили в детском доме, но актёрам пришлось привезти их домой, так как девушкам пришло время уйти из детского дома. Теперь они стали настоящей семьёй. Чин Тхэ Хён сказал: «Наши девушки живут своей жизнью очень усердно, и мы решили помочь им во имя семьи, чтобы мы с женой могли восполнить недостатки в их жизни».

У Чин Тхэ Хёна и Пак Си Ын уже есть старшая приёмная дочь, которую они удочерили 6 лет назад. В августе 2015 года после свадебной церемонии они в свой медовый месяц отправились в детский дом на острове Чечжудо, где встретились с ученицей школы высшей ступени, которую спонсировали до октября 2019 года. Затем, когда ей настало время уйти из детского дома, они решили удочерить её уже официально. Только они дали ей фамилию матери - актрисы Пак Си Ын и новое имя Табида - Пак Табида.

Чин Тхэ Хён и Пак Си Хён стали настоящими мужем и женой в июле 2015 года после того, как вместе снялись в драме «Любовь тыквенных цветов». Затем они пережили два выкидыша, и в 2022 году Пак Си Ын с трудом удалось забеременеть в третий раз, но за 20 дней до предполагаемой даты родов снова произошёл выкидыш. Врач объяснил причину выкидыша следующим образом: "Сердце остановилось по непонятной причине".