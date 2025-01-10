Эпичные музыкальные возвращения 2025 года: поклонники K-POP в ожидании дембеля BTS, EXO и Monsta X

В этом году многие участники популярных бойз-групп должны закончить свою службу в армии. Давайте узнаем, какие мужские айдолы, вернувшись к своим одногруппникам и фанатам, порадуют нас своими голосами впервые за долгое время. Первым в этом году демобилизуется участник бойз-группы Monsta X Чжу Хон, который был зачислен в ряды солдат в июле 2023 года. Поклонники ждут-не дождутся его дембеля 23 января. Еще один участник Monsta X Ки Хён получит эстафету Чжу Хона и завершит свою службу, на которую он заступил в августе 23 года, уже в феврале этого года. Кроме того, ожидается, что участник Хён Вон также вернется в ряды Monsta X в ноябре. К сожалению, это не означает, что коллектив вернется на сцену в полном составе уже этой осенью, ведь младший участник Ай Эм только планирует начать военную службу. Еще один коллектив, который находится в творческом перерыве из-за военной службы – это несравненные EXO. Участник по имени Кай, который покинул своих поклонниц в мае 23 года, вернется в их объятья уже через месяц. Младший участник EXO Се Хун демобилизуется в сентябре, так что, думаю, мы уже можем начинать готовиться к возвращению EXO в полном составе! Ну и наконец, артисты, чьего возвращения с замиранием сердца ждут не только фанаты K-POP, но и весь мир – великолепные BTS! Пять участников коллектива V, RM, Чон Гук, Чи Мин и Шуга, кажется, специально зачислились в армию одновременно, чтобы их долгожданное групповое возвращение сразило наповал абсолютно всех без исключения. Напомню, что V и RM заступили на службу в декабре 2023 года и завершат ее 10 июня. Их товарищи Чи Мин и Чон Гук присоединятся к ним днем позже, а дембеля Шуги все ожидают 21 июня. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 8 января.

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