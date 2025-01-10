﻿Cпад (폭락/ Crypto Man) 





Режиссёр: Хён Хэ Ри

В ролях: Сон Чжэ Рим, Ан У Ён, Мин Сон Ук, Со Хи Чжон, Чха Чжон Вон

Жанр: Драма

Премьера: 15 января 2025 г.

“Ведь ты должен отвечать ожиданиям?!”

До Хён - молодой амбициозный человек. Его мать Ок Ча - не менее активная в плане обучения своего сына, и чтобы отправить До Хёна в лучшую высшую школу, даже не колеблется сделать фальшивую прописку в столичном районе Тэчхи-дон, который славится как центр образования.

Однако там реальность суровая. Ученик из благородной семьи получает финансовую поддержку, предоставляемую ученикам с ограниченными возможностями, а сам ездит в школу на машине люксового класса «Мерседес-бэнц». К тому же он отнимает шанс на обучение за рубежом по обмену. Позже До Хён случайно узнаёт, что тот богатый ученик на самом деле не является инвалидом. Так, До Хён осознаёт слепое пятно правительственной субсидии.

Поступив в университет, До Хён активно пользуется всякими правительственными субсидиями: вместе с Чжи У, с которой познакомился в любительском кружке при университете по открытию бизнеса, получает финансовую поддержку правительства, злоупотребляя правилом получения дополнительных баллов для молодёжи, женщин и людей с ограниченными возможностями. При этом До Хён неоднократно повторяет намеренное банкротство и закрытие бизнеса, считая “правительственную субсидию своего рода слепыми деньгами, которые можно неограниченно тратить на любые неудачи молодых предпринимателей”.