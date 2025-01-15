Плейлист, дарующий утешение





Позади 2024 год, который многие назвали бы одним из самых сложных годов этого века. С самого первого дня и до самого последнего, он подкидывал жителям всей нашей планеты все новые и новые испытания. Это были, как и личные испытания, так и события мирового масштаба. Друзья, уверены, вы слышали об ужасной авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Муан провинции Чолла-Намдо 29 декабря. Крушение самолета унесло жизни 179 человек, большинство из них летели домой из отпуска в Таиланде. Вся Республика Корея очень тяжело переносит эту трагедию, которая по злому року судьбы произошла под самый Новый год. 4 декабря – последний день семидневного национального траура, который был объявлен для выражения скорби по всем почившим. Дорогие друзья, в такой день, который сложно назвать обычным, мы также хотели почтить их память. В то же время, композиции, которые были подобраны для этого выпуска, были призваны подарить всем слушателям утешение и надежду на то, что наступивший 2025 год будет гораздо, гораздо лучше, чем предшествующий.

В этот день на наших волнах прозвучали: песни от IU «Дитя, что ищет звезду» (별을 찾는 아이) и «Dear Name» (이름에게), композиция Ли Ха И «Вздох» (한숨), бессмертная классика от YB и Чо Ён Пхиля (조용필) «Отпустив тебя» (너를 보내고) и «Песня ветра» (바람의 노래) и другие песни, трогающие сердца.