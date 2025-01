Музыкальные новинки декабря 2024 года

Дорогие друзья, в этом выпуске мы окончательно распрощались с 2024 годом, послушав новинки, которые корейские артисты представили в декабре. Нашу рубрику открыла песня под названием «When You Say My Name» группы FIFTY FIFTY. Эта нежная новогодняя баллада была как нельзя кстати, ведь, скорее всего, в России и других странах СНГ все еще остались отголоски пышного праздника под названием Новый год. Песня «When You Say My Name» или «Когда ты зовешь меня по имени» раскрывает чувства лирической героини, которая чувствует трепет и волнение, когда ее любимый нежно произносит ее имя во время вечерней прогулки по тихой заснеженной улице.

5 декабря горячие парни из группы TREASURE вернулись на сцену, представив предрелизный трек своего третьего мини-альбома под названием «LAST NIGHT» или «Прошлой ночью». Эта песня имеет очень вдохновляющее и энергичное звучание и отлично подходит, чтобы, слушая ее, зарядиться позитивом в начале нового года. Лирика у нее тоже очень приятная и вещает о любви и благодарности к возлюбленной. Примечательно, что над текстом поработали сами участники TREASURE, это Асахи, Чхве Ён Сик, Харуто и Ёси, обратите внимание, что большинство из авторов текста даже не корейцы. Выступать на корейской сцене наравне с корейскими артистами и так само по себе достойно похвалы, но владеть корейским языком, будучи иностранцем, на таком уровне, чтобы быть способным написать на нем песню – это просто следующий уровень! Так держать, ребята из TREASURE!

Еще одна популярная айдол-бойз-группа CRAVITY подарила поклонникам свой новогодний подарок – новый сингл «Find The Orbit» 5 декабря. Его заглавная песня «Now or Never» – это композиция о непреодолимом вызове участников всему миру. Ее текст передает стойкое стремление двигаться к цели без колебаний. Единственное, что важно – это жить настоящим моментом, «сейчас», поэтому ребята из CRAVITY призывают не упускать открывающиеся перед нами возможности и смело принимать каждую из них. Еще одно вдохновляющее предложение, как раз кстати в самом начале нового года!

Помимо вышеперечисленных композиций в этом выпуске прозвучали: новая работа восходящей звезды трота Чон Ю Чжин «Бабочка», подарки для поклонников от групп INFINITE и BTOB, песни «Sad Loop» и «Что может быть лучше?» (이보다 더 좋을 수 있을까), рождественская колядка от хип-хоп группы YOUNG POSSE и Джона Пака «Street Carol» (ㄱㅓ리에서...) и другие хиты декабря.