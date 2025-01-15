Создавая устойчивую повседневность для всех - (2)

Вместо одноразовых туалетных принадлежностей «Тонгубат» предлагает дорожный набор без пластика, в котором есть шампунь, кондиционер и твёрдое мыло для лица и тела.

© Donggubat Inc.





Не вредить

И, наконец, «Тонгубат» претворяет в жизнь принцип «без пластика». За исключением упаковки жидких и порошковых продуктов, вы не найдёте здесь пластика ни в ингредиентах, ни в упаковке или амортизирующих материалах. А продукция продаётся в перерабатываемых бумажных упаковках. Используя одно изделие «Тонгубата», вы уменьшаете количество выбрасываемого пластика на 16,2 г. Если умножить это на количество уже проданной продукции, то выйдет, что «Тонгубат» смогла предотвратить выбрасывание более 381 тонны пластика.

Сейчас «Тонгубат» ежемесячно производит, продаёт и поставляет 500 тысяч изделий, в том числе твёрдый шампунь, твёрдый бальзам для волос, мыло для лица, бомбочки для ванны и средства для мытья посуды. Компания также производит широкий ассортимент изделий по системе Original Equipment Manufacturing (OEM), когда изделия «Тонгубата» используются в продукции других компаний, и по системе Original Development Manufacturing (ODM), когда «Тонгубат» производит оригинальную продукцию, которая затем продаётся под брендами других компаний. Рост компании несёт важное послание другим предприятиям: «Социально ответственные компании тоже могут разбогатеть».





Так в «Тонгубате», придерживающемся принципа «без пластика», нарезают мыло из натуральных ингредиентов.

© Donggubat Inc.





Устойчивая повседневность

«Тонгубат» берёт на себя и другие социальные обязательства. Так, в октябре 2021 года компания посадила 400 деревьев в столичном парке Кваннару Ханган, а в ноябре 2022 - 1250 деревьев в пострадавшем от лесных пожаров Канныне. В 2022 и в 2023 году «Тонгубат» изготовила и распространила подставки для благовоний из древесины обгоревших деревьев.

«Тонгубат» также провела кампании в День людей с ограниченными возможностями и в День профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями. В частности, развернув кампанию «Наш общий туалет», «Тонгубат», привлекла внимание к тому, что большинство общественных туалетов по-прежнему не рассчитано на людей с ограниченными возможностями. Во время этой кампании она пожертвовала 1% выручки от продаж ряда изделий и совместно с властями Сеула отремонтировала общественные туалеты для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в течение года компания организует и проводит совместные мероприятия с различными предприятиями на тему ESG (окружающая среда, общественная деятельность, корпоративное управление) и безвозмездно передаёт вещи в организации соцобеспечения.

«Тонгубат» нацелена на то, чтобы более половины её штата составляли люди с нарушениями развития, в надежде, что это поб у дит больше предприятий поддержать её инициативу. По примеру компаний, в которых стремятся раскрыть способности сотрудников, чтобы подобрать им оптимальные задачи, в «Тонгубате» изучают и анализируют, в каких сферах могут раскрыть свой потенциал люди с нарушениями развития. Г-н Пак Сан Чжэ подчёркивает:

— Чтобы привить позитивное отношение к найму людей с нарушениями развития, нельзя проявлять особую заботу только о таких работниках или дискриминировать обычных сотрудников. Требуется не принуждение, а убеждение. Я не думаю, что мы уже серьёзно повлияли на общество. Впереди долгий путь. Правда, в деловых кругах говорят, что благодаря «Тонгубату» на упаковках косметики, предметов первой необходимости и на визитках стали дублировать надписи шрифтом Брайля. И я горжусь этим. Мы планируем и впредь нанимать людей с нарушениями развития, развивать их потенциал и повышать интерес общества к этому вопросу.

Компания называет себя «Входом в деревню», так что её усилия можно рассматривать как отправную точку для создания устойчивой повседневности для всех - в том числе и для людей с ограниченными возможностями.





Ли Сон Ми, райтер

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



