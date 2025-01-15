Шоубиз сегодня от 15 января

«Проклятье семи лет» больше не работает: три коллектива третьего поколения K-POP, которые вернутся на сцену этой зимой

Если вы заядлый фанат K-POP, то вам наверняка известно выражение «проклятье семи лет». А если нет, то сейчас я все объясню. Дело в том, что по стандарту максимальный срок контракта, который заключается между артистами и продюсерским агентством, составляет семь лет. Это означает, что большинством айдол-групп сталкиваются с риском расформирования, когда срок действия их контракта подходит к концу. В большинстве случаев контракт не перезаключают, сотрудничество артиста и компании завершается, и коллектив распускают. Поэтому поклонники K-POP и придумали это выражение. Однако в этом году появились те, кто доказал, что «проклятье семи лет» - выражение больше не актуальное! Давайте узнаем, кто эти герои, которые несмотря на все преграды, продолжают держаться друг за друга и собираются порадовать поклонников новой музыкой в этом году. Во-первых, это группа BB Girls, в прошлом известная как Brave Girls. Девушки дебютировали в 2011 и запомнились благодаря суперхитам «Rollin» и «We Ride». Мы помним, как пару лет назад почти расформированные Brave Girls вдруг взлетели на пик славы, но, к сожалению, закрепиться в качестве лидирующей герлз-группы девушкам не удалось. В 2023 году они были вынуждены переименоваться в BB Girls, в добавок ко всему группу покинула популярная участница Ю Чжон. Но девушки не сдаются! 15 января BB Girls, теперь уже трио, представит свой второй сингл «LOVE 2».

Еще одна группа третьего поколения K-POP, некогда безумно популярные GOT7, в этом году отмечают свою 11-ю годовщину на сцене. Дебютировав в 2014 году, ребята покорили миллионы девушек своими хитам «Just Right», «If You Do» или «니가 하면» и многими другими. В 2021 году, после расставания с агентством JYP Entertainment, все участники сосредоточились на индивидуальной деятельности, но по-прежнему проявляли желание продолжать групповую деятельность, подтверждая свои намерения не только словом, но и делом. В том же году коллектив в полном составе представил альбом «ENCORE», а в следующем году свет увидел релиз под названием «GOT7». Премьера очередной новинки от ребят состоится 20 января, это будет мини-альбом «WINTER HEPTAGON».

Пожалуй, самым большим шоком для поклонников Халлю в целом стало совершенно неожиданное расформирование группы GFriend (Girl Friend) или Ёчжа Чхингу. Дебютировав в 2015 году, коллектив до конца оставался ведущей герлз-группой K-POP. В музыкальной копилке GFriend бесконечное количество хитов, это и «Glass Bead» (유리구슬), «Me Gustas Tu», «Rough» или «시간을 달려서» и т.д. Всем было понятно, что расформирование стало для самих участниц таким же ударом, как и для фанатов, и они во что бы то ни стало хотят продолжать групповую деятельность. К счастью, это оказалось осуществимым, и 13 января GFriend в полном составе представили новый сингл «Season of Memories» или «Сезон воспоминаний». Выход нового сингла приурочен к 10-летию коллектива на эстраде, и посвящен он конечно же любимым поклонникам. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 15 января.

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