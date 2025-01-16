Невеста певца Ким Чжона Мина на 11 лет моложе его

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Ким Чжон Мин, лидер группы KOYOTE, женится 20 апреля, а Ю Чжэ Сок, Мун Сэ Юн и Чо Сэ Хо - известнейшие в стране юмористы и одновременно ведущие развлекательных программ - станут церемониймейстерами его свадьбы. Об этом заявил сам Ким Чжон Мин 12 января в программе «Одна ночь два дня» на канале KBS 2TV. Как известно, его невеста на 11 лет моложе его.

Перед тем, как отправиться в путешествие для программы, Ким Чжон Мин встал за трибуну, установленную перед главным зданием телерадиокомпании KBS, и с улыбкой сообщил о своей свадьбе: «Я, Ким Чжон Мин, женюсь!!». В ответ его коллеги по программе поздравляли жениха, а один из них, актёр Ю Сон Хо, кричал: «Спасибо, сестра!». Имеется в виду, что невеста спасла Ким Чжон Мина.

Другой участник программы «Одна ночь два дня» Чо Сэ Хо, который совсем недавно устроил шикарную свадебную церемонию, сказал, что они с Кимом много разговаривали о предстоящей свадьбе. Чо Сэ Хо познакомил его с опытной планировщицей свадьбы. Церемония делится на первую и вторую части, при этом ведущим первой части является Ю Чжэ Сок. А ведущие второй части - Мун Сэ Юн и Чо Сэ Хо. Ким Чжон Мин от всей души поблагодарил их за заботу и любовь.

На вопрос “Куда новобрачные поедут на медовый месяц?” певец ответил, что скорее поедут на юг Франции. Тогда репер Дин дин упрекнул его: «Мы ведь вместе путешествуем в рамках программы «Одна ночь два дня», а ты собираешься поехать без нас?» А Ли Чжун ещё добавил: «Мы все можем урегулировать рабочее расписание, так что заберёшь нас всех на юг Франции? Тогда и зрительский рейтинг подскочит!!» Однако Ким Чжон Мин только улыбнулся и ушёл от чёткого ответа.

Ким Чжон Мин, которому исполнилось 45 лет, с 17 лет работал бэк-танцором таких известных певцов, как Ом Чжон Хва, а в 2000 году, в возрасте 21 года, официально дебютировал в качестве члена группы KOYOTE и выпустил множество хитов.