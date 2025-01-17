﻿Чёрные монахини (검은 수녀들/ Dark Nuns) 





Режиссёр: Квон Хёк Чжэ

В ролях: Сон Хе Гё, Чон Ё Бин, Ли Чжин Ук, Мун У Чжин

Жанр: Мистика, Дорама

Премьера: 24 января 2025 г.

“Мы готовы отправиться в запрещённый мир”.

Сестра Юния (Сон Хе Гё) уверена в том, что мальчик Хи Чжун (Мун У Чжин) одержим злым духом, являющимся одним из 12 особых образов зла. Со временем становится ясно, что, если дожидаться приезда священника-экзорциста, то одержимый злым духом мальчик Хи Чжун умрёт. В результате глубоких размышлений сестра Юния всё-таки решает провести обряд изгнания злых духов, чтобы спасти жизнь Хи Чжуна, хотя это ей запрещено, так как она ещё не получила рукоположение.

Однако папа Паоло (Ли Чжин Ук), который является врачом, не сомневается, что только медицина сможет вылечить Хи Чжуна.

В это время сестра Юния случайно узнаёт секрет своей ученицы, младшей монахини Микаэлы (Чон Ё Бин) , и, пользуясь случаем, принуждает Микаэлу помочь ей тайно вывести Хи Чжуна из больницы. Микаэла сначала была недовольна поведением Юнии, но вскоре решается помочь ей, чтобы спасти бедного мальчика , испытывая к нему симпатию. Наконец, две монахини начинают весьма опасный обряд по изгнанию злых духов, используя все возможные способы.