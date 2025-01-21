Тэчжон: заново открывая «скучный» город - (1)

© KOREA TOURISM ORGANIZATION





Тэчжон находится в самом центре Корейского полуострова, на пересечении ключевых автомагистралей и железнодорожных линий. Отбросив имидж унылого города, он предстаёт теперь как место, где есть что посмотреть, чем заняться, и что попробовать.

Благодаря выгодному географическому местоположению Тэчжона, в нём появился крупнейший в Корее наукоград. Данное обстоятельство способствовало привлечению талантливых кадров со всей страны и обмену с промышленными комплексами разных регионов, а также позволяло использовать ресурсы реки Кымган. Основанный в 1973 году наукоград Тэдок сейчас носит имя «Иннополис Тэдок».





Научный парк Экспо включает в себя, в частности, Мемориал «Тэчжон Экспо-93», музыкальный фонтан «Площадь Мульбит» и башню Ханбит. Это любимые места отдыха горожан. © Shin Jung-sik





Крупнейший в Корее город науки

Расположенный в Тэчжоне Корейский институт передовых технологий KAIST, учреждённый в 1984 году, занимает в корейской науке ведущее положение. Ещё одним фактором, заставляющим корейцев ассоциировать Тэчжон с наукой, стала Всемирная выставка, которую город принимал в 1993 году. В «Тэчжон ЭКСПО» участвовали 108 стран, 33 международные организации и более 200 корейских предприятий. О том грандиозном событии в истории страны сейчас напоминает перекинутый через речку Капчхон в центре города мост ЭКСПО, Научный парк ЭКСПО, который стал новой достопримечательностью и местом отдыха горожан, и башня ЭКСПО Ханбит.

На конец декабря 2022 года в Тэдоке работало 2397 исследовательских институтов и предприятий. Не будет преувеличением сказать, что наукоград Тэдок играет ключевую роль в деле повышения конкурентоспособности Кореи в области науки, а быстрое развитие здесь технологий сыграло роль бустера - ускорителя роста корейской экономики.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить Национальный научный музей, расположенный в сердце Иннополиса Тэдок. Здесь можно узнать массу интересного. Взгляды посетителей сразу приковывает макет в натуральную величину первой корейской ракеты-носителя «Наро-1». А ещё здесь можно встретить робоверсию Ккумдори, маскота «Тэчжон ЭКСПО».





Учиться в Национальном научном музее по-настоящему интересно и даже весело. Здесь много экспонатов, которые в увлекательной манере знакомят с естественной историей, эволюцией человечества, астрономией, наукой, техникой и технологиями будущего.





Пшеничная мука

Кулинарные традиции Тэчжона изменились под влиянием пшеничной муки. Исстари лапшу в Корее делали из гречневой муки и крахмала из бобов пуэрарии дольчатой. Но после Корейской войны появился новый продукт - пшеничная мука.

Из-за опустошительной Корейской войны в стране была острая нехватка риса, основного продукта питания корейцев. Чтобы народ не голодал, правительство поощряло смешивание риса с пшеницей или кукурузой, которыми помогали США. В итоге даже в те блюда, которые всегда готовили с использованием риса, старались добавить что-нибудь из пшеничной муки. То, что сейчас в соллонтхан (суп из говяжьих костей) или в твечжи-кукпап (суп из свинины, который подают с варёным рисом) чуть ли не в каждом ресторане кладут пшеничную лапшу, - это наследие тех времён.





Тэчжон, будучи родиной лапши кхалькуксу, славится множеством ресторанов, где подают разные варианты этого блюда. На фото — кхалькуксу с бульоном из говяжьих костей и анчоусов. © Shin Jung-sik





Пшеничная мука прочно вписалась в кулинарную традицию Тэчжона, поскольку город служил перевалочным пунктом для американской пшеницы, ввозимой через порты Пусана или Инчхона. Здесь её мололи и отправляли муку по всей стране. Её было так много, что она даже служила своего рода денежным эквивалентом: в 1960-1970-х годах рабочим, занятым на осушении участка побережья к западу от Тэчжона, платили мукой, которую можно было обменять на наличные в обменниках.

Обильные поставки муки привели к появлению новых блюд, главным из которых является лапша кхалькуксу. Для этого блюда муку заваривают горячей водой, полученное тесто раскатывают, режут ножом на полоски и сразу варят с овощами в бульоне из морепродуктов или мяса. Существует много вариантов кхалькуксу, различающихся в зависимости от бульона, толщины пласта теста и ингредиентов, которые кладут сверху как украшение.

Кхалькуксу, которая сейчас делают в любом уголке страны, родилась именно в Тэчжоне. О том, кто и как её придумал, доподлинно неизвестно, но в 1960-х годах в СМИ писали именно о тэчжонской кхалькуксу. Словно в подтверждение репутации города как родины это лапши, на конец 2023 года в Тэчжоне было 727 ресторанов кхалькуксу, т.е. по 5 ресторанов на каждые 10 тысяч человек - самое большое соотношение в стране. А с 2017 года здесь каждый октябрь проводят Фестиваль кхалькуксу.





Квон Ги Бон, писатель

Ли Мин Хи, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.