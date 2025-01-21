Billboard Korea: «Топ-9 культовых саундтреков к корейским сериалам»





Друзья, давненько в нашей рубрике не звучали саундтреки, правда? Как раз кстати 6 января музыкальное издание Billboard Korea опубликовало свой рейтинг «Топ-9 культовых саундтреков к корейским сериалам». Мы с вами просто не могли проигнорировать мнение такого авторитетного источника, так что в этом выпуске нашей программы ознакомились с этим списком! Начали мы с песни «Я приду к тебе как первый снег» (첫눈처럼 너에게 가겠다), которую корейская Бейонсе Ailee исполнила для сериала «Токкэби» (도깨비), или как он известен русскоговорящим зрителям, «Гоблин». Напомню, что сериал выходил на канале tvN с 2016 по 2017 год и возымел огромную популярность по всему миру. Благодаря своему пронзительному и печальному содержанию, а также безупречному исполнению Ailee, композиция не только моментально возглавила всевозможные чарты Кореи, но также стала первой корейской песней, которая достигла 200 миллионов прослушиваний и больше года не покидала корейские хит-парады. «Всего единожды я пожелал быть счастливым. Но это маленькая жадность в итоге заставила тебя плакать. Так живи же, забыв обо всем. А я найду тебя тогда, когда ты сама вновь захочешь этого», - да, создателям этой композиции удалось поместить в нее практически всю суть запретной любви главных героев сериала Чи Ын Тхак и Ким Сина.

За этой композицией в рейтинге саундтреков Billboard следует песня, звучавшая в одном из самых любимых сериалов самих жителей Республики Корея - «Мой аджосси» (나의 아저씨). Он транслировался на телеканале tvN в 2018 году, и главные роли в нем исполнили актер Ли Сон Гюн и певица IU. Гланой музыкальной темой этого сериала стала песня «Взрослые» или «어른», саундтрек в исполнении Sondia. На тот момент это имя было плохо известно широкой публики, и в этом нет ничего странного. Ведь основной профессией Sondia является не артистка эстрады, а вокальный тренер. Так как же у нее получилось записать саундтрек, да еще и к такому популярному сериалу? Оказывается, Сон Ди А записала демоверсию композиции «Взрослые», но режиссеру сериала Ким Вон Соку так понравился голос девушки, что он попросил ее лично исполнить композицию. По моим личным ощущениям, тогда, в 2018 году, на песню обратили не так много внимания. Все изменилось в начале 2024 года, и, к сожалению, предшествовали этому трагичные события. В конце декабря 23 года по собственной воле этот мир покинул актер Ли Сон Гюн. Прощаясь с актером, многие корейцы, похоже, решили пересмотреть любимый сериал, и, в связи с этим, песня Sondia «Взрослые» вернулась в музыкальные чарты Кореи.

Золотой голос Кореи, несравненный Пак Хё Син (박효신) исполнил не один отличный саундтрек к сериалу, чего стоит один его «Снежный цветок» (눈의 꽃), звучавший в сериале «Прости, я люблю тебя» (미안하다, 사랑한다). Но составители рейтинга отметили его более новую работу, песню «Тот день» или «그날», которая впервые прозвучала в 2018 году в сериале «Мистер Саншайн» (미스터 션샤인). Сериал рассказывает о периоде в истории Кореи, когда страна стояла на пороге модернизации и встречи с западным миром. Эмоциональное насыщение сюжета воплощается в жизни персонажей, среди которых - молодой кореец, отправившийся в Америку в поисках своей судьбы и вернувшийся на родину в качестве американского офицера. Эта история о любви, предательстве и борьбе за свободу приковала миллионы корейцев к экранам телевидения, а музыкальное сопровождение в исполнении Пак Хё Сина помогало сопереживать главным героям еще сильнее.

Следующими в рейтинге лучших саундтреков к сериалам от Billboard идут: «Я дарю тебе свое сердце» (마음을 드려요) от IU («Аварийная посадка любви», «사랑의 불시착»), « Sweet Night» от V («Итхэвон Класс», «이태원 클라쓰»), «Ты помнишь» (너는 기억한다) от Пола Кима («Слава», «더 글로리» и «Тебе» (그대에게) от Син Хэ Чхоля («Игра в кальмара 2», «오징어 게임2»). Песен «Adrenaline» от Солла из MAMAMOO и «Вижу свет» от Им Хён Сика из BTOB, которые также вошли в рейтинг, к сожалению, не оказалось в нашей аудиотеке.



