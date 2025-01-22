Шоубиз сегодня от 22 января

Самые ожидаемые корейские сериалы 2025 года

Дорогие друзья, подходит к концу первый месяц нового года – январь, а на корейском телевидении транслируется уже не одна горячая новинка. Не так давно мы с вами говорили о сериале «Мой идеальный секретарь», также упоминались сериалы «Мотель Калифорния» и «Спроси у звезд», кроме того, недавно завершился суперуспешный сериал «Набранный вами номер». В общем, 2025 год для любителей корейских сериалов стартовал очень бодро и обещает оставаться таким до самого конца. Уверены, нашим слушателям очень интересно узнать, какими новыми историями корейские режиссеры и сценаристы собираются удивить зрителей по всему миру, так что в этом выпуске мы познакомились с самыми ожидаемыми корейскими сериалами 2025 года.

Начали мы с сериала, который ожидает своей премьеры уже со дня на день. Это сериал под названием «Ньютопия». Эта комедия-апокалипсис расскажет историю молодого парня по имени Чжэ Юн. Он солдат, и как любой 20-летний корейский парень, преданно отдает долг своей Родине. У него есть любимая девушка Ён Чжу, с которой у них все шло прекрасно. Пока однажды загадочный вирус поразил практически весь Сеул, превратив его жителей в … зомби! Министерство обороны объявляет чрезвычайное положение в связи с началом восстания зомби, и Чжэ Юна отправляют в главный небоскреб Сеула, где располагается подразделение противовоздушной обороны. Тогда Чжэ Юн решается на самоотверженный поступок: расставание с любимой Ён Чжу. Та, получив уведомление о расставании, решает, что не может проститься с парнем, даже не взглянув в его глаза, так что решает встретиться с парнем в последний раз. Но вот незадача: Сеул просто кишит обезумевшими зомби! Это не останавливает отважную Ён Чжу и вместо того, чтобы эвакуироваться в убежище, она на пути к возлюбленному попадает в самый эпицентр зомби-вспышки. Тем временем прежде неуверенный и замкнутый в себе Чжэ Юн, получив специальное задание, превращается в настоящего лидера сопротивления. Смогут ли возлюбленные встретиться вновь и станет ли эта встреча для них последней? Это мы узнаем уже скоро, 7 февраля, ведь именно тогда на платформе Coupang Play состоится премьера сериала «Ньютопия». Роль отважной Ён Чжу сыграла участница группы BLACKPINK Чи Су, а самоотверженного Чжэ Юна сыграл актер Пак Чон Мин. Сериал обещает быть одновременно смешным, динамичным и романтичным, так что ждут его очень многие! Больше вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 22 января.

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