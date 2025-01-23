Ким Мин Хи и Хон Сан Су ждут ребенка

В мире шоу-бизнеса РК распространяются слухи о беременности актрисы Ким Мин Хи (43), сожительницы режиссера Хон Сан Су (65). При этом Хон Сан Су женат и уже имеет дочь. 17 января медио-издание Dispatch Korea сообщило, что Хон Сан Су и Ким Мин Хи ждут ребенка весной этого года. Dispatch Korea специализируется на сплетнях о знаменитостях и новостях из мира шоу-бизнеса и развлечений.

Согласно их данным, летом 2024 года пара узнала о беременности. Для проверки правдивости информации, информационное агентство Yonhap News несколько раз пыталось связаться с режисером, но безуспешно. В 2016 году Хон Сан Су и Ким Мин Хи уже были вовлечены в слухи о романтических отношениях, но признали их намного позже, в 2017 году.

Во время своей учебы в США Хон женился в 1985 году на своей ровестнице и у пары родилась дочь. В 2016 году, как только были распространены слухи о его отношениях с Ким Мин Хи, Хон подал заявление на посредничество при расторжении брака в суд по семейным делам, но супруга отказалась подписать соответствующие документы. После этого Хон Сан Су подал на развод, который в 2019 году был отклонен в соответствии с решением суда, возложившим главную ответственность за расторжение брака на заявителя. Так как режиссер Хон не подавал апелляцию, по закону он все еще является мужем своей жены, хотя при этом живет вместе с Ким Мин Хи, а теперь и ждет внебрачного ребенка.

После знакомства с Хон Сан Су Ким Мин Хи появляется только в его фильмах. В 2017 году на Берлинском международном кинофестивале она получила премию за "Лучшую женскую роль” в фильме Хона “Ночью у моря одна (밤의 해변에서 혼자)", а в 2024 году получила на Кинофестивале в Локарно приз за лучшую актерскую роль в его ленте "У ручья (수유천)".