﻿Секрет: Нерассказанная мелодия (말할 수 없는 비밀/ Secret: Untold Melody)





Режиссёр: Со Ю Мин

В ролях: То Кён Су, Вон Чжин А, Син Е Ын

Жанр: Фантастика, Романтика

Премьера: 27 января 2025 г.





“Есть чувство, которое испытываю при игре на фортепиано. А оно приходит ко мне, когда я вижу тебя...”

Молодой талантливый пианист Ю Чжун (То Кён Су) возвращается на родину в РК для лечения травмы запястья и поступает в музыкальный колледж в качестве студента по обмену. В первый день в новом колледже он неожиданно слышит таинственную мелодию игры на фортепиано, и, придя на звуки в одну старую репетиционную комнату, встречает студентку по имени Чон А. После судьбоносной встречи студенты сближаются, вместе проводя счастливое время. Однако Чон А почему-то не даёт Ю Чжуну свой контактный номер, а увидеть её становится всё сложнее.

Между тем, Ин Хи (Син Е Ын) неожиданно признаётся в любви к Ю Чжуну, неправильно поняв, что взгляд Ю Чжуна всё время следит за ней. Это серьёзно ранит чувство Чон А. После этого Чон А исчезает, а Ю Чжун в попытках найти её узнаёт о секрете любимой девушки...