Лидер «Чаннаби» Чхве Чжон Хун тронул зрителей с новой версией «Ариран»

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Документальный фильм «'Ариран' в сердцах семи миллионов корейцев», вышедший 28 января в эфире KBS 1TV по случаю Нового года по лунному календарю Соллаль, тронул зрителей. В нём ещё раз доказано, что символическая песня корейского народа «Ариран» - для зарубежных корейцев это не просто песня, а национальная идентичность, связь с родиной и культурное наследие, текущее в их крови.

Фильм начался с тихого и сладкого голоса Чхве Чжон Хуна, который исполнил «Ариран» под аккомпанемент акустической гитары. В нём рассказывалось о значении песни «Ариран» в жизни этнических корейцев по всему миру - в Новой Зеландии, Узбекистане, Германии, США и Канаде.

Семья Мун Док Ёна, которая управляет конным ранчо в отдалённой деревне Новой Зеландии, где нет ни электричества, ни воды, пела «Ариран» с тоской по родине. Ким Эрнест, молодой политик, стремящийся улучшить права и интересы этнических корейцев в Узбекистане, где в этом году отмечается 160-летие миграции корейцев, сказал, что «Ариран» стала символом мечты и вызова. По его словам, корейцы Средней Азии поют «Ариран», когда у них хорошее настроение, и когда они гордятся Кореей. Мартин Хён, автор автобиографического романа «Соседи», вызвавшего большой резонанс в Германии, спел Ариран с благодарностью своим родителям. По словам Мартина, зарубежные корейцы первого поколения пожертвовали собой для того, чтобы помочь детям осуществить мечту. Мартин родился в семье корейских шахтёра и медсестры, отправленных в Германию в 1960-70 годах. Зарубежный кореец Эндрю Ким, который управляет 15 магазинами т.н. «корейского хлеба» в Канаде, был выбран в качестве выдающегося молодого бизнесмена Канады. Он сказал, что «Ариран» - это песня, которая помогала ему не уставать при выполнении новых задач.

А в конце передачи Чхве Чжон Хун продемонстрировал свою новую версию «Ариран», которая подарила особое впечатление и оставила глубокий след в сердцах зрителей.