Тэчжон: заново открывая «скучный» город - (2)

Гордость Тэчжона, пекарня «Сонсимдан», всегда переполнена людьми, желающими приобрести её фирменную выпечку, в том числе пирожное «сиру» с щедрым топпингом из сезонных фруктов.



Пекарня

Ещё один предмет гордости Тэчжона - пекарня «Сонсимдан». Объём продаж этого успешнейшего предприятия за 2023 год составил около 93 млн. долларов, а чистая прибыль - около 24 млн. долларов.

«Сонсимдан» открылась в 1956 году, т.е. тогда, когда в страну начала поступать пшеница из США. Среди тех, кто перебрался с Севера на Юг во время Корейской войны, была и супружеская пара, которая обосновалась в Тэчжоне и открыла пекарню. Как-то получив от католического священника два мешка муки, они напекли паровых булочек и продали их. Так и началась история «Сонсимдана».

Люди, открывшие пекарню в послевоенный период, иначе смотрели на тех, кто оказался на обочине жизни. Каждый день супруги раздавали нераспроданную за день выпечку нуждающимся. «Сонсимдан» и сейчас отправляет нереализованную продукцию в организации соцобеспечения. А когда остаётся мало, пекут ещё.

Кроме того, в «Сонсимдане» разрабатывают новую продукцию. Одно из таких уникальных изделий - тхвигим-соборо. Эта обжаренная во фритюре булочка сочетает в себе сладость начинки из красной фасоли, ореховый вкус штрейзеля и хруст корочки пончика. К настоящему моменту продано более 80 млн. этих булочек, ставших классикой выпечки «Сонсимдана».

Если в центре Тэчжона вы увидите очередь в несколько десятков, а то и сотню метров, будьте уверены - это очередь в «Сонсимдан». Поскольку это несетевая пекарня, чтобы попробовать её изделия, вам придётся приехать сюда.

Самое большое количество ресторанов кхалькуксу на душу населения и длинные очереди перед «Сонсимданом» доказывают, что пшеничная мука, которая когда-то помогла корейцам пережить трудные времена, превратила скучный Тэчжон в город вкусностей. На Тэчжонском фестивале выпечки, который ежегодно проходит в конце сентября, можно убедиться в том, что город по праву гордится своими «съедобными достопримечательностями».





Бывшие жилища железнодорожников в Сочжэдоне превратились в оригинальные кафе и другие мелкие заведения. Каждое строение, сохранив фасад и основные конструктивные элементы, такие как крыша, потолок и столбы, обрело свой самобытный облик в соответствии с новым назначением.





Город, где настоящее сосуществует c прошлым

Тэчжон, который прежде считался скучным, в последнее время превращается в город, где есть что посмотреть. Район Сочжэдон, где с первой половины XX века селились железнодорожники, теперь позиционируется как место, где сочетаются вкус и элегантность.

Но так было не всегда. После Корейской войны и появления новых жилых зон этот квартал был заброшен и представлял собой скопление пары сотен пустых домов. Перемены начались в 2010 году, когда один художник решил превратить его в культурное пространство.

По мере проведения в Сочжэдоне культурных мероприятий, в том числе театрального фестиваля и песенного конкурса, бывшие жилые дома один за другим становились галереями, кафе и ресторанами. Пройдясь по узким переулкам, вы можете удостовериться в их истинной ценности. На первый взгляд здания выглядят старыми и даже обветшалыми, но стоит зайти внутрь, и перед глазами предстанет совершенно иная картина. От кафе, где входом служит густая бамбуковая рощица, до ресторана с прекрасным садом, напоминающим о горячих источниках, - везде сочетание оригинальных идей с современным дизайном создаёт свою неповторимую атмосферу.





В музее Ли Ын Но в Тэчжоне можно познакомиться с миром творчества художника, в котором переплелись Запад и Восток, традиционное и современное.

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Культура и природа

Было бы опрометчиво считать Тэчжон лишь транспортным хабом, где к тому же много вкусной еды. Это также город с богатой культурой и прекрасной природой.

Прежде всего стоит упомянуть Ханбат - крупнейший в стране дендрарий, расположенный в центре города. С ним соседствует Художественный музей Тэчжона и музей одного из корифеев современного корейского искусства Ли Ын Но. Он в таких произведениях, как «Абстрактные буквы» и «Толпа», взаимоувязал восточную каллиграфию и западный абстракционизм, создав свой уникальный мир. Невозможно не восхищаться художником, который в зрелом возрасте бросил себе новый вызов и отправился учиться в Париж.

Несмотря на пережитые невзгоды из-за того, что «был замешан в политическом инциденте» в конце 1960-х годов, мастер не бросил творчество. Даже в камере Тэчжонской тюрьмы, где Ли Ын Но провёл два с половиной года, он создал более 300 работ, используя доступные ему материалы, в том числе, зёрна варёного риса. Художник не пал духом, а напротив, рисовал с ещё большей страстью в поисках ценности и величия искусства, которое не знает границ.

Благодаря постоянным усилиям и изменениям, Тэчжону есть что предложить даже самому взыскательному путешественнику с широким диапазоном интересов - будь то наука, культура, история позднего Нового и Новейшего времени, искусство, кулинария или природа. Поэтому, чтобы по-настоящему оценить столь щедрое предложение, советуем посвятить этому городу больше чем один-два дня и выбирать для каждого из них отдельную тему.





В природном рекреационном лесу горы Чанхэсан находится редкий для Кореи участок, где произрастают метасеквойи, поэтому посетители могут наслаждаться здесь лесными ваннами в окружении экзотического пейзажа.

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Квон Ги Бон, писатель

Ли Мин Хи, фотограф

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



