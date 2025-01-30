Легендарные K-POP хиты, которым в этом году исполняется 10 лет





Думаю, любители K-POP, которые, как говорится, в этой теме уже давно, не станут спорить с тем, что именно 2015 год, расцвет K-POP второго и третьего поколения, можно назвать золотым временем корейской эстрады. K-POP уже стал известен по всему миру, но пока еще сохранял свои характерные черты, не поддавшись влиянию западной музыки. 2015 год подарил нам так много культовых корейских хитов, что некоторые фанаты до сих пор просят не «Верните мой 2007», а «Верните мой 2015». А ведь, дорогие друзья, если подумать, то с 2015 года прошло целых 10 лет! Будто бы это было лишь вчера… В этом выпуске, вместо того, чтобы грустить о пролетевших годах, мы послушали K-POP хиты, которые в этом году будут отмечать свое 10-летие! В тот годлегендарная группа BIGBANG представила свою выдающуюся серию синглов«M»,«A»,«D»и«E». Среди всех этих музыкальных самородков самым ярким можно назвать песню «BANG BANG BANG», которая даже сегодня остается обязательным треком на каждой корейской дискотеке. Эта взрывная композиция открыла нашу рубрику.

После успеха с песней«Growl»в 2013 году спустя два года, в 2015, группа EXO укрепила свой статус на музыкальной сцене с зажигательной и сексуальной композицией «Call Me Baby», возглавившей все корейские чарты сразу после релиза. Кроме того, с этой песней EXO сумели всего лишь за один месяц завоевать целых 18 трофеев корейских музыкальных шоу.

Группа BTS, которая в тот год была пока далека от мирового господства, коим обладает сейчас, но уже начала купаться в первых лучах славы, тоже выпустила свой K-POP шедевр. Песня «Dope» или «쩔어» увидела свет в апреле 2015 года и представила BTS более широкой аудитории. Как результат, клип к данной композиции стал вирусным на YouTube благодаря своей мощной, впечатляющей хореографии. Этой композицией BTS хотели поддержать корейскую молодежь, которая упорно трудится, чтобы осуществить свои мечты. Кроме того, в ней поднимаются такие злободневные темы, как «поколение N-po», то есть поколение корейской молодежи, которая в силу социальных проблем была вынуждена отказаться от множества вещей, включая брак, детей и пр., только лишь, чтобы хоть как-то стать счастливым.





Кроме вышеперечисленных композиций в этот день на наших волнах прозвучали: «Like OOH-AHH» от TWICE, «Dumb Dumb» в исполнении группы Red Velvet, песня группы f(x) «4 Walls» и многие другие культовые хиты 2015 года.