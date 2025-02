Группа, победившая «проклятье 7 лет»: GOT7

Друзья, а вы знаете, что такое «проклятье семи лет»? Это термин, который придумали фанаты К-POP, а означает он вот что. По стандарту максимальный срок контракта, который заключается между корейскими артистами и продюсерским агентством, составляет семь лет. Это означает, что большинство айдол-групп сталкиваются с риском расформирования, когда срок действия их контракта подходит к концу. Часто контракт не перезаключают, сотрудничество артиста и компании завершается, и коллектив распускают. Очень многие коллектив не смогли побороть это «проклятье» и распались. Однако сегодня на сцене появляется все больше коллективов, которые во что бы то ни стало хотят продолжать заниматься творчеством вместе. Среди них бойз-группа GOT7, которая в этом году отмечает уже свой 11-й день рождения. То есть этим ребятам-таки удалось победить пресловутое «проклятье семи лет»! Совсем недавно в полном составе из семи человек и под родным и любимым именем ребята представили свой новый мини-альбом «WINTER HEPTAGON». Его название переводится как «Зимний семиугольник» и символизирует неразделимость всех семи участников группы. В этом выпуске мы послушали новинку от GOT7 и заодно узнали, как им удалось вопреки всему остаться вместе.

История GOT7 началась немного раньше официального дебюта группы в 2014 году. Еще двумя годами ранее, в 2012, будущие участники GOT7 Jay-B и Чжин Ён дебютировали в качестве актёров в сериале «Одержимые мечтой» или «Dream High», а чуть позже в качестве музыкального дуэта JJ Project с синглом «Bounce», который, к слову, был довольно успешен и привлек внимание к парням. Тем временем другие будущие участники GOT7 Марк, Джексон, Бэм Бэм и Ю Гём впервые появились в четвёртом эпизоде реалити-шоу на выживание «Who is Next: WIN», которое вышло в эфир в сентябре 2013 года. Последний участник GOT7 по имени Ён Чжэ присоединился к продюсерской компании JYP Entertainment позже всех остальных и стажировался семь месяцев, так что до дебюта нигде засветиться не успел, зато стал единственным участником с самым коротким периодом стажёрства.

Таким образом, об участниках GOT7 всем фанатам K-POP было известно еще до официального дебюта. Поэтому, когда коллектив официально предстал на сцене 15 января 2014 года, а 20 января презентовал первый мини-альбом «Got It?» с заглавной песней«Girls Girls Girls», все приняли их с распростертыми объятьями. Дебют был очень успешен, и пластинка даже смогла возглавить Billboard World Albums Chart в 2014 году. Внимание к GOT7 привлекало еще и то, что три участника были не корейцами: Джексон из Гонконга, Марк – тайванец из США и Бэм Бэм из Таиланда. И остальные ребята Jay-B, Чжин Ён, Ён Чжэ и Ю Гём – корейцы. Так, в кратчайшие сроки GOT7 стали одной из самых популярных по всему миру K-POP группой. В последующие годы музыкальная деятельность коллектива бурно развивалась. Каждый релиз становился очень успешен, в период с 2015 по 2020 год GOT7 представили множество мини-альбомов и три студийных альбома, в которые вошли такие хиты как «니가 하면» или «If You Do», «딱 좋아» или «Just Right», «Never Ever», «NOT BY THE MOON» и многие другие.

GOT7 успешно гастролировали по миру и купались в любви фанатов, пока не наступил 2020 год. 10 января стало известно, что никто из участников GOT7 не стал возобновлять контракт с JYP, и они уходят из агентства, чтобы каждый заняться сольной карьерой. Тем не менее, руководство JYP подтвердило, что даже после истечения срока контрактов участников права на название коллектива останутся у них самих, и в дальнейшем они смогут продвигаться как GOT7 даже без поддержки агентства. Стало известно, что ради этого лидер группы Jay-B лично работал с каждым участником, собрал необходимые документы и печати и руководил процессом получения всех требуемых подписей для осуществления передачи торговой марки. Именно это и позволило парням продолжить выступать вместе, и очень приятно видеть, как они держатся друг за друга несмотря на то, что каждый из них построил успешную карьеру сольного артиста.