Подготовка к дебюту новой герлз-группы SM Entertainment Hearts2Hearts в самом разгаре!

Еще с прошлого года среди корейских и международных поклонников K-POP ходят слухи о дебюте новой женской группы от крупнейшего развлекательного агентства Кореи SM Entertainment. Не успели мы еще отойти от дебюта сногсшибательных aespa в 2020 году, как компания начала подзадоривать всех фотографиями предполагаемых участниц новой группы где-то с середины прошлого года. И хотя на тех смазанных фотках лиц девушек толком и видно-то не было, они сразу же заинтриговали всех своими длинными ногами и аурой прирожденных K-POP звезд. В начале этого года выяснилось, что слухе о дебюте «следующих Girls Generation» все-таки правдивы, и SM Entertainment готовятся представить герлз-группу под названием Hearts2Hearts (하츠투하츠). 31 января коллектив запустил официальный аккаунт в соцсети Инстаграм, где были опубликованы новые тизер фото, передающие дух очаровательной юности и свободы, характерный также для творчества старших коллег по агентству f(x). Чуть позднее, 3 февраля, Hearts2Hearts выпустили трейлер под названием «Chase Your Choice» («Следуй за своим выбором»), который предвещает скорый дебют группы 24 февраля. На сегодняшний момент известно, что группа будет состоять из 8 участниц: это Кармен, Чи У, Ю Ха, Стелла, Чу Ын, Э И На, И Ан и Е Он. Примечательно, что в группе всего лишь одна иностранка, как можно было догадаться по имени, это Кармен, которая является уроженкой Индонезии. К слову, Кармен является и самой старшей участницей, но все еще остается довольной юной, ведь она 2006 года рождения. Больше всего поражает возраст самой младшей участницы Е Он: она, на минуточку, родилась в 2010 году! Но дебют совсем юных ребят уже давно практикуется в SM Entertainment, взять хотя бы того же Тхэ Мина. Больше вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 5 февраля.

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