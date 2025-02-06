Популярность актёра Чху Ён У продолжает расти

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Чху Ён У, который совсем недавно появился перед широкой публикой, прекрасно исполняет свои роли в телесериалах и пользуется всё большей популярностью не только в Корее, но и за её пределами.

Зрительский рейтинг финального эпизода «История леди Ок» на канале JTBC, в котором снялся Чху Ён У в главной роли, превысил 13,6%, и драма побила собственный рекорд. В ней Чху Ён У сыграл роли двух персонажей - рассказчика Чхон Сын Хви и старшего сына из благородной семьи Сон Юн Гёма. А зрители, особенно представительницы прекрасного пола, безумно полюбили Чхон Сын Хви, который рисковал жизнью ради своей возлюбленной.

А другой сериал «Центр экстренной хирургии: Золотой час» транслируется на Netflix, поэтому актёры из него, в том числе и Чху Ён У, привлекают внимание всего мира. Как сообщает 30 января FlixPatrol (сайт статистики и анализа всех методов предоставления видеоуслуг через интернет - ОТТ), «Центр экстренной хирургии: Золотой час» занял второе место в мире в категории сериалов Netflix. А в таких странах как РК, Боливия, Чили, Бангладеш, Эквадор, Гондурас, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Парагвай, Перу, Катар, Сальвадор, Сингапур, Тайвань, Таиланд и Венесуэла сериал занимает первое место.

В «Центре экстренной хирургии: Золотой час» Чху Ён У играет роль Ян Чжэ Вона, который следует за главным героем - экстренным хирургом Пэк Кан Хёком. Ян Чжэ Вон борется каждую минуту, чтобы спасти пациентов, находящихся между жизнью и смертью, и возрождается как настоящий травматолог. Зрители оценивают, что Чху Ён У показал гуманизм врача должным образом, который переживает за каждого пациента.

По состоянию на 2 февраля количество подписчиков актёра Чху Ён У в социальных сетях превысило 1 миллион 110 тысяч, и фанаты обращают внимание также на его родителей Чху Сын Иля и Кан Сон Чжин, которые были топ-манекенщиками страны в 1990 годах.

Сейчас у Чху Ён У напряжённый график работы: он подтвердил участие в съёмках таких драм как «Площадь» на Netflix и «Кён У и фея» на TVN.