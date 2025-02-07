﻿Сломленный﻿ (브로큰/ NOCTURNAL) 

Режиссёр: Ким Чжин Хван
В ролях: Ха Чжон У, Ким Нам Гиль, Ю Да Ин, Чон Ман Сик и др.
Жанр: Криминал, Дорама
Премьера: 5 февраля 2025 г.
Однажды главный герой Мин Тхэ (Ха Чжон У) узнаёт о внезапной смерти его единственного младшего брата Сок Тхэ и бесследном исчезновении жены брата Мун Ён (Ю Да Ин). В ту ночь, когда брат погиб, и правда о его смерти затаилась, просыпается гнев Мин Тхэ (Ха Чжон У). В поисках улик о смерти брата Мин Тхэ случайно встречает писателя Хо Рёна (Ким Нам Гиль), который идёт по тому же следу, и узнаёт, что обстоятельства смерти Сок Тхэ изложены в бестселлере Хо Рёна “Ночное путешествие”. Мин Тхэ попадает в запутанную ситуацию, в которую оказываются вовлечены бандитская организация, частью которой был Мин Тхэ, а также его брат, и полиция. Начинается жёсткая гонка друг за другом, а Мин Тхэ пытается раскрыть правду о том, что произошло в ночь смерти его брата.