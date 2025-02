Радость, которая идёт изнутри - (1)

В октябре 2023 года Say Sue Me появились в Tiny Desk Korea, где они исполнили свои самые популярные композиции, включая «Old Town». Эта программа, премьера которой состоялась в августе 2023 года, является первой в истории международной телеверсией культовой серии Tiny Desk Concert Национального общественного радио США (NPR) и транслируется на платформах, принадлежащих южнокорейскому оператору мобильной связи LG U+. © Tiny Desk Korea

Say Sue Me - рок-группа, основанная в 2012 году. Этот коллектив из Пусана, заняв место на передовой корейской рок-музыки, теперь, выйдя за рамки региона и границ страны, движется к международной сцене.

Пусан - это крупнейший в стране портовый город, расположенный на юго-восточной оконечности Корейского полуострова примерно в 400 км от Сеула. В Пусане находится Shinsegae Centum City - самый большой в мире универмаг, а также огромный рынок морепродуктов, где всегда бурлит жизнь. Пусан занимает третье место после Сеула и Чечжу по количеству пятизвёздочных отелей, где можно отведать блюда элитной кухни, но здесь также любят недорогую рыночную еду. А ещё пусанцы говорят на диалекте, который отличается от стандартного корейского, характерного для жителей Сеула, более резкими перепадами интонации. На нём говорят и участники Say Sue Me.





Say Sue Me, рок-группа из четырёх участников, базирующаяся в портовом Пусане, играет свою музыку, не обращая внимания на модные тренды.





В составе Say Sue Me: Чхве Су Ми (вокал, ритм-гитара), Ким Бён Гю (соло-гитара), Ким Чжэ Ён (бас-гитара) и Им Сон Ван (ударные). Коллектив каждую неделю собирается на «Разговоры о еде по вторникам». Название «посиделок» отсылает к очень популярной передаче в жанре мокпан (трансляция поедания большого количества пищи) «Разговоры о еде по средам», выходившей на OnStyle с 2015 по 2019 год. Участники решают, что съесть на ужин, устраивая баттл на выбывание: после того как каждый участник определяется с тем, что хотел бы съесть на ужин, играют в «камень, ножницы, бумага», и победитель получает право решающего голоса. Иногда игра превращается в войну нервов, но есть любимое всеми блюдо, которое неизменно ведёт к миру: твэчжи-кукпап - суп из свинины, в который кладут отдельно сваренный рис.





В июне этого года Say Sue Me выступили на сцене Asian Pop Festival, который прошёл в PARADISE CITY в Инчхоне. Этот фестиваль, организуемый Paradise Cultural Foundation, собирает со всей Азии музыкантов, завоевавших популярность своими живыми выступлениями.

© Asian Pop Festival





Сёрф-рок с пляжа Кваналли

Всего в 200 м от пляжа Кваналли, одного из самых известных пляжей в Пусане наряду с Хэундэ, есть маленький переулок. Там, в цокольном этаже одного здания, в помещении площадью около 100 кв. м устроена «берлога» Say Sue Me, которая одновременно является репетиционной и студией звукозаписи. А также - офисом их собственного лейбла Beach Town Music. Коллектив сохраняет за собой это место с момента образования в 2012 году. Когда во время репетиции что-нибудь не выходит или участники чувствуют, что выбились из сил, они берут паузу и идут на пляж, который находится всего в 3 минутах ходьбы, где иногда вместе пьют пиво.

Название группы произошло от имени вокалистки Чхве Су Ми. Поначалу коллектив играл в основном в пабах, куда приходило много иностранцев, постепенно обзаводился фанатами. Иностранцам, для которых необычная транскрипция имени Су Ми в названии звучала как английское «sue me» («подай(-те) на меня в суд»), группа, наверняка, казалась крайне любопытной. Тексты Су Ми на английском были далеки от совершенства, но иностранцы находили их милыми, а корейцы - ультрамодными.

Но главным секретом обаяния группы был их саунд, вызывающий образ ночного моря на Кваналли - фантастический, освежающий, с шумом волн, мерно накатывающихся на берег. Кто-то определил жанр музыки этой группы, «обитающей» в море перед Кваналли, как сёрф-рок. Но это совсем не тот сёрф-рок, который звучал на Западном побережье США в 1960-е годы в исполнении The Beach Boys или Дика Дэйла. Музыку Say Sue Me невозможно втиснуть в рамки одного или двух жанров. В ней мечтательные мелодии дрим-попа и шугейза смешиваются с робким шёпотом инди-попа, временами уступая место безудержному напору панк-рока.





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





