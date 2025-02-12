Шоубиз сегодня от 12 февраля

Звезды «Мудрой врачебной жизни» актеры Ю Ён Сок и Чон Кён Хо появятся в спин-оффе сериала, долгожданная премьера которого состоится в апреле.

Разговоры о новом сезоне любимого корейцами сериала «Мудрая врачебная жизнь» или «슬기로운 의사생활» ходят уже очень давно. Первые новости и производстве нового сезона, а точнее спин-оффа нашумевшей истории появились еще летом 2023 года! Тогда же стало известно и то, что главную роль в нем сыграет актриса Го Юн Чжон. Кажется, до весны 2024 года все шло по плану, премьера должна была состояться в мае, однако в марте премьера сериала, который получил название «Жизнь человека, который однажды станет мудрым» или «언젠가는 슬기로울 전공의생활» впервые была перенесена на неопределенный срок. С тех пор было совершенно непонятно, когда же все-таки стартует история, которую ждет действительно вся страна. Практически год зрители жили в неведении, ведь не было никаких официальных конкретных заявлений, пока, о чудо, в январе этого года создатели «Мудрой врачебной жизни» не сказали: третьему сезону быть! 23 января телеканал tvN представил список сериалов, которые ожидают трансляции в этом году, и среди них публика нашла заветное название. «Жизнь человека, который однажды станет мудрым», премьера которого состоится в апреле, расскажет историю новых героев, которые работают в больнице, дружат, ссорятся, любят, борются за здоровье пациентов, в общем живут жизнь. Главные роли сыграют актриса Го Юн Чжон (고윤정), которую вы могли видеть в сериале «В движении» (무빙), Кан Ю Сок (강유석), известный по сериалу «Монстр» (괴물), Хан Е Чжи (한예지), узнаваемая по сериалу «Итхэвон класс» (이태원 클라스), а также Чон Чжун Вон (정준원). Возможно, кого-то расстраивает, что в новом сезоне мы больше не увидим любимых героев, однако не стоит грустить раньше времени! Ведь 6 февраля стало известно, что исполнители главных ролей первых двух сезонов Ю Ён Сок (유연석) и Чон Кён Хо (정경호) тоже появятся в спин-оффе. Скорее всего, это будут эпизодические роли, но тем не менее, их появление очень порадует фанатов франшизы. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 12 февраля.

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