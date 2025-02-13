У бой-бэнда Stray Kids - все новые рекорды

ⓒ JYP Entertainment

9 февраля в 20:55 бой-бэнд Stray Kids преодолел отметку в 500 миллионов просмотров с музыкальным клипом 'God's Menu (神메뉴)' на YouTube. А 7 февраля группа набрала 400 миллионов просмотров с музыкальным клипом ‘Thunderous (소리꾼)' - заглавной песней второго полноформатного альбома "NOEASY". Что касается песни 'God's Menu (神메뉴)', то участники продюсерского юнита из группы 3Racha - Пан Чхан, Чхан Бин и Хан - приняли активное участие в написании слов и мелодии. Песня отличается незабываемой мелодией, оригинальным текстом и экспериментальным выступлением певцов на сцене.

В последнее время Stray Kids добились больших успехов на глобальном музыкальном рынке. Они шесть раз подряд занимали первые места в главном американском чарте Billboard 200 с альбомом SKZHOP HIPTAPE '合 HOP', выпущенным в декабре прошлого года. Кроме того, общий объём выпуска альбомов Stray Kids в РК и Японии превысил 30 миллионов, и два года подряд группа номинировалась на премии American I Heart Radio Music Awards, а мини-альбом "MAXIDENT", выпущенный в 2022 году, смог преодолеть впечатляющий рубеж в 500 тысяч проданных копий в США и получил золотой сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA).

С 24 августа 2024 года в течение целого года Stray Kids проводит мировое турне под названием «Stray Kids World Tour ». За это время группа поставила перед собой цель привлечь на концерты 2,2 миллиона зрителей во всём мире, тем самым установив новый рекорд по количеству зрителей для одного цикла мирового турне. После того, как тур уже расширен до 55 выступлений в 34 регионах по всему миру, в марте нынешнего года у них начнётся тур по Латинской Америке, Японии, Северной Америке и Европе.

Перед последующей частью мирового турне с 14 по 16 февраля Stray Kids проведут свою пятую официальную фан-конференцию «SKZ 5'CLOCK» на Inspire Arena в городе Инчхоне провинции Кёнгидо.