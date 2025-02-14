Радость, которая идёт изнутри - (2)

В третьем альбоме группы, «The Last Thing Left» (2022), 10 песен о любви. В титульном треке «Ккум-е» («К мечте»), исполненном Чхве Суми на корейском, красивая мелодия сочетается с утешающим и подбадривающим посланием.

Courtesy of Say Sue Me

В честь своего десятилетия в 2002 году группа выпустила лимитированным тиражом мини-альбом на кассете под названием «10». В него вошли новые аранжировки их главных хитов, а также каверы на песни любимых артистов участников группы, в частности Yo La Tango и Pavement.

Courtesy of Say Sue Me





Поворотный момент

- В нашем дебютном альбоме «We’ve Sobered Up», выпущенном в 2014 году, чувствуется, что мы записывали его, осознавая, что нас воспринимают как сёрф-рок-группу с пляжа Кваналли. Но с того времени и по сей день мы создаём нашу собственную музыку, сосредотачиваясь на посланиях и звуке, которые находят в нас отклик в данный момент, - говорит Ким Бён Гю.

Его слова как нельзя лучше подтверждает тот факт, что их второй альбом «Where We Were Together» 2018 года стал поворотным моментом в карьере группы. Один из треков альбома, «Old Town», вызвал много разговоров, после того, как его похвалил в своём подкасте «Elton John’s Rocket Hour» легендарный британский певец и композитор Элтон Джон. В том же году группа отправилась в свой первый мировой тур, названный «Pusan Calling!», и добавила в копилку ещё одно достижение, став первыми корейскими музыкантами, выступившими в знаменитом подкасте и ютьюб-канале «Live on KEXP». Базирующаяся в Сиэтле (штат Вашингтон) KEXP-FM - это авторитетная радиостанция, специализирующаяся на альтернативной музыке и инди-роке.

Через год этот альбом принёс Say Sue Me беспрецедентные для инди-группы пять номинаций Korean Music Awards, которую называют корейской «Грэмми». В итоге группа получила награду за лучший современный рок-альбом и лучшую современную рок-песню.





(Слева сверху по часовой стрелке)

Чхве Суми (вокал, ритм-гитара), Ким Бёнгю (соло-гитара), Им Сонван (ударные) и Ким Чжэён (бас-гитара) считают, что их музыкальная идентичность заключена в искренности и непритязательности, когда без приукрашивания показываешь всё как есть.









Зарубежные фанаты

В последние годы коллективы из Пусана набирают популярность по всей стране, что позволило некоторым из них, в частности Posudong Cooler и Hathaw9y, несколько раз выступить на одной сцене с Say Sue Me. Но, по словам участников группы, пусанская сцена остаётся небольшой. «В Пусане есть только один главный клуб живой музыки. Как и в Тэгу. Такой активности, как в сеульском Хондэ, здесь нет», - замечает Ким Бён Гю.

Зато, выйдя за рамки региона и границы страны, музыка Say Sue Me продолжает завоёвывать сердца фанатов по всему миру. «Мы лично смогли почувствовать, что наша музыка находит отклик у молодёжи не только в Японии и Китае, но и в далёкой Северной и Центральной Америке», - говорит Чхве Су Ми. В Мехико, который был финальной точкой прошлогоднего тура, около 90% всех зрителей были в возрасте 20 с небольшим.

Участники группы считают, что их популярности за рубежом способствовали корейские сериалы и кей-поп. Появление композиций группы в телесериалах, таких как «Клетки Юми» (tvN; 2021 – 2022 гг.) и «Я знаю, но…» (JTBC; 2021 г.), тоже помогли привлечь зарубежную аудиторию. «Я всё время заморачивалась с написанием текстов на английском, но, к моему удивлению, зарубежные фанаты с каждым днём всё с большим энтузиазмом относятся к текстам на корейском», - говорит Чхве Су Ми.

На вопрос, какие места остались в памяти из многочисленных туров, звучат четыре разных ответа. Ким Бён Гю называет концерт в Глазго в 2018 году, Им Сон Ван - выступление группы в 2019 году на Green Man Festival в Уэльсе. Для Ким Чжэ Ёна особняком стоит концерт на The Great Satsumanian Hestival в японской Кагосиме в прошлом году. А Чхве Су Ми говорит, что не может забыть концерт, который они сыграли на заднем дворе семейного дома в маленьком французском городе Кольмар во время первого европейского тура в 2018 году.

— О, а ещё тот случай, когда мы пили всю ночь напролёт с одним мастаком по этой части в Кракове! - вспоминает Чхве Су Ми, на что другие участники группы реагируют смехом, хлопая в ладоши. И с теплотой вспоминают, как «в полный рост» познакомились с местной питейной традицией и перогами - польскими варениками, похожими на корейские манду.

Во время их мировых туров было столько перипетий, что всех подробностей и не вспомнить. Но в конце они всегда возвращаются в одно и то же место. Туда, где сейчас находятся - Beach Town Music, улица Намчхонпада-ро, округ Суён-гу, Пусан. В конце интервью Чхве Су Ми бросает такую фразу:

— Конечно, здорово сочинять песни, которые вызывают большой резонанс, но мы хотели бы, насколько это возможно, вложить в нашу музыку радость, которая естественно возникает внутри нас самих.





Им Хи Юн, музыкальный критик

Хэ Дон Ук, фотограф

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.