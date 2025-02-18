Скончалась актриса Ким Сэ Рон

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Корейский шоу-бизнес потерял ещё одну звезду - 24-летнюю актрису Ким Сэ Рон. 17 февраля её бывшее продюсерское агентство GOLDMEDALIST заявило: “Мы глубоко скорбим. Пусть её душа упокоится с миром.”

По данным полицейского участка Сондон, 16 февраля в 16:54 Ким Сэ Рон была найдена мёртвой в своём доме в столичном муниципальном округе Сондон-гу. Подруга Ким Сэ Рон обнаружила её и сообщила в полицию. По словам полицейских, сейчас идёт расследование точных обстоятельств смерти. Причём не обнаружено подозрительных факторов в совершении какого-либо преступления, в том числе, следов внешнего вторжения.

Ким Сэ Рон, родившаяся в июле 2000 года, дебютировала на обложке детского журнала "Enfant" в 2001 году, а в 2009 году впервые появилась на экране в качестве актрисы в фильме "Совершенно новая жизнь (여행자)". В 2010 году она была признана "гениальным ребёнком" за блестящую игру в фильме "Человек из ниоткуда (아저씨)", и с тех пор она снималась в таких фильмах как "Девочка у моей двери (도희야)", "Провинциалы (동네사람들)", а также в сериалах "Снежный путь (눈길)", "Тайный целитель (마녀보감)" и "Охотничьи псы (사냥개들)".

В январе 2020 года Ким Сэ Рон присоединилась к агентству GOLDMEDALIST, но в мае 2022 года эксклюзивный контракт между ними был расторгнут после того, как полиция задержала её за вождение в нетрезвом состоянии и побег с места ДТП. Ким Сэ Рон ехала в состоянии алкогольного опьянения и врезалась в дерево и трансформатор, причинив серьёзный ущерб окружающим торговым заведениям. Дело в том, что она повредила трансформатор, что привело к отключению электроэнергии в торговых центрах. Затем она предстала перед судом по обвинению в нарушении Закона о дорожном движении и приговорена к штрафу в размере 20 миллионов вон. К тому же её легкомысленные посты в соцсетях вызвали споры, кастинг в сериале "Вагонетка (트롤리)" был отменён, а большинство её частей из уже снятых сцен телесериала "Охотничьи псы" было удалено.

В апреле прошлого года Ким Сэ Рон попыталась возобновить свою актёрскую карьеру на театральной сцене, но и это было отменено из-за ухудшения здоровья. А затем она закончила съёмки в фильме «Гитарист», и её фанаты ждали его премьеру. Фильм "Гитарист" будет показан в мае нынешнего года.

Пусть упокоится с миром душа актрисы Ким Сэ Рон, которая когда-то удивила корейцев своим гениальным талантом.