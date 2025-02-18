﻿Солнечный день (써니데이/ Sunny Day) 

Режиссёр: Ли Чхан Му
В ролях: Чхэ Даниэл, Чон Хэ Ин, Хан Сан Чжин, Кан Ын Тхак, Ким Чжон Хва
Жанр: Дорама
Премьера: 19 февраля 2025 г.
Мы, снова встретившись, зарядились смелостью начать жизнь и любовь заново.
Актриса О Сон Хи (Чон Хе Ин) - супер-звезда южнокорейского шоу-бизнеса. После подачи в суд документов на развод она возвращается на свою малую родину, остров Вандо, где случайно встречает первую любовь Чо Дон Пхиля (Чхэ Даниэл), который по неизвестной причине бросил учёбу в юридической школе и живёт замкнуто, а также друзей детства. Проводя время на малой родине, О Сон Хи постепенно начинает открывать своё сердце и на её лице всё чаще появляется улыбка. Однако муж О Сон Хи (Хан Сан Чжин), в отношении которого ведётся судебное разбирательство для расторжения брака, приезжает на остров Вандо и неразумно продвигает проект по строительству курорта. Это вызывает новый кризис в жизни главной героини О Сон Хи...