﻿Солнечный день (써니데이/ Sunny Day) 





Режиссёр: Ли Чхан Му

В ролях: Чхэ Даниэл, Чон Хэ Ин, Хан Сан Чжин, Кан Ын Тхак, Ким Чжон Хва

Жанр: Дорама

Премьера: 19 февраля 2025 г.

Мы, снова встретившись, зарядились смелостью начать жизнь и любовь заново.