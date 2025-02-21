Музыкальные новинки января 2025 года





Дорогие друзья, настало время нам познакомиться с новыми работами, которыми корейские исполнители порадовали нас в начале Нового года – в январе! И начали мы с песни певицы Квон Ын Би «눈이 와» или «Снег идет». Это приятная RnB композиция, которую певица исполнила вместе с рэпером Coogie, и поют они о том, что в этот зимний день, когда за окном тихонько идет снег, хотят просто быть рядом друг с другом.

Популярная группа ONEUS также решила вернуться на сцену в начале нового года. Коллектив представил свой специальный альбом «Dear M.» 14 января, и специальным его делает то, что в него вошло аж 17 композиций! А все дело в том, что ребята решили перевыпустить все свои заглавные песни, которые успели представить с самого дебюта в 2019 году. Таким образом, ONEUS хотели дать возможность своим поклонникам со стажем, как говорится, тряхнуть стариной, а тем, кто присоединился к их фандому недавно, открыть для себя более раннее творчество коллектива. Но возглавила специальный альбом конечно же новая песня под необычным названием «IKUK». Оказывается, расшифровывается это как «I Know You Know», и поется в этой зажигательной композиции о непреодолимом влечении. «Лунная ночь. Я был очарован взглядом, который встретился мне случайно, и, сам того не осознавая, подошел так близко, что уже ощущаю ее дыхание. Так подойди еще ближе, давай проведем эту ночь вместе», - поют вампиры-обольстители ONEUS.

Прекрасная новость для любителей трота! В прошлом месяце королева корейской эстрады Сон Га Ин порадовала своих многочисленных поклонников новым синглом под названием «눈물이 난다» или «Слезы любви». Примечательно, что в работе над мелодией и текстом песни приняла участие легендарная певица Сим Су Бон, та самая, что исполнила корейскую версию бессмертного шлягера «Миллион алых роз». Удивительно еще и то, что Сим Су Бон сама связалась с Сон Га Ин, сообщив, что хочет подарить ей свою песню. Которая, к слову, действительно, будто бы из прошлого века, и поет о чувстве утраты после расставания с любимым. В Сети вы даже сможете найти видео, где Сон Га Ин и Сим Су Бон поют песню «Слезы любви» вместе.

Новый вызов в начале нового года себе бросила певца Минни, участница популярной группы (G)-IDLE. Артистка представила свою первую сольную работу под названием «HER». Первое, что привлекает внимание, это то, что почти вся композиция Минни поется на английском языке. Но, наверное, в этом нет ничего странного, ведь Минни – совсем не кореянка, как можно подумать, а родилась в Таиланде. А в своей новой песне «HER», которая благодаря своему минималистичному звучанию получилась очень стильной, Минни поет о том, что долгое время заблуждалась, что кошмары, которые снятся ей по ночам, это и есть ее реальность, и теперь намерена преодолеть это заблуждение. Кстати, в создании текста песни принял участие популярный хип-хоп исполнитель BIG Naughty (Со Дон Хён), и их с Минни сотрудничество можно назвать успешным! Песня уже получила свою первую награду на шоу Music Bank.

Помимо вышеперечисленных композиций в этом выпуске прозвучали: новая работа восходящих звездочек K-POP KickFlip «Мама сказала (Что из тебя вырастет?) «Mama Said (뭐가 되려고?)», песня «난 기억해 (yours)» или «Я помню (искренне ваш)» от Пола Кима и другие новинки января.