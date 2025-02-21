Кроссовер-группа RabidAnce, сочатющая кугак и поп-оперу





В этом выпуске мы вновь обратились к жанру классический кроссовер. Это музыкальный стиль, представляющий собой сочетание элементовакадемическойипоп-музыки. Как музыкальный стиль он формировался постепенно, за прошедшие три десятка лет шаг за шагом преодолев путь от эклектичных экспериментов по соединениюпоп-музыки,оперной музыкии классики до широкого признания. Насколько мы знаем, поп-опера не пользуется в странах СНГ большой популярностью, чего нельзя сказать о Корее! А все благодаря музыкальному шоу на выживание «Phantom Singer» или «Призрачный певец», которое стартовало в 2016 году. Четыре сезона шоу подарили корейским слушателям такие прекрасные кроссовер-коллективы, как La Poem, Forte Di Quatro, Forestella, Letteamor и другие, о многих из них мы с вами говорили в нашей программе. В этом выпуске мы познакомились с творчеством коллектива под названием RabidAnce, который занял второе место по итогам третьего сезона шоу «Призрачный певец» в 2020 году.

В составе коллектива четыре участника: это бас Ким Ба Уль (김바울), чей голос напоминает теплые звуки виолончели, свободолюбивый лирический и леггеро-тенор Джон Но (존노), тенор и искусный сориккун Ко Ён Ёль (고영열), разрушающий границы жанров, и баритон Хван Гон Ха (황건하), музыкальная жемчужина, которая сияет ярче с каждым днем. Отличительной чертой RabidAnce является то, что они исполняют не только поп-оперу и композиции из мюзиклов, но также сочетают поп-музыку с корейской народной музыкой «кугак». Именно этим коллектив, как говорится, «зацепил» зрителей и жюри программы «Призрачный певец».

Название RabidAnce представляет собой комбинацию английских слов «rabid», что означает «сумасшедший, безумный», и «guide», что означает «направлять». Это сочетание содержит в себе стремление направлять своих слушателей в этом мире с помощью своей безумной, сумасшедшей музыки. Музыку RabidAnce действительно можно назвать безумной, в своей красоте конечно же, ведь никому в Корее еще не удавалось соединить кугак и поп-музыку так гармонично, как это сделали они.

Итак, кто такие участники RabidAnce. Давайте начнем с баса Ким Ба Уля, который является лидером коллектива. Он родился в 1991 году в Сеуле, но детские года провел в Японии, в городе Осака. Тогда он почти совсем не интересовался музыкой, его больше увлекал баскетбол, да и вообще, маленький Ба Уль мечтал стать врачом. Однако во взрослом возрасте он решил изменить свои планы, на это повлияла травма колена, которую он получил во время службы в армии. Тогда Ким Ба Уль решил посвятить себя музыке. В возрасте 22 лет парень начал музыкальное обучение по рекомендации дирижёра своей церкви. Он поступил на музыкальное отделение Университета Кёнхи, где изучал вокальное искусство. После окончания учебы он продолжил обучение в Германии, но вскоре вернулся в Корею, чтобы принять участие в третьем сезоне шоу «Призрачный певец».

В отличие от своего одногруппника Ким Ба Уля, лирический и леггеро-тенор Джон Но, который родился в 1991 году, с самого детства хотел стать певцом. Он начал свой путь с академического обучения, получив степень бакалавра в Консерватории Пибоди при Университете Джонса Хопкинса, а затем продолжил обучение в Джулиардской школе и Йельской школе музыки, где завершил магистратуру с полной стипендией. Это самое что ни на есть престижное образование дало ему прочную основу для развития вокальных способностей, и в 2018 году он дебютировал как солист на сцене Карнеги-Холла, исполнив «Реквием» Моцарта. Несмотря на успехи в классической музыке, карьера Джона получила новый импульс, когда он решил принять участие в «Призрачном певце».

Тенор и сориккун, а именно исполнитель традиционной корейской оперы пхансори, Ко Ён Ёль родился в 1993 году и также с детства обучался вокальному мастерству. Еще будучи мальчиком он был погружен в традиционную музыку, обучался у мастеров пхансори, что стало основой для его музыкальной карьеры. Свое мастерство он отточил, получая образование на факультете традиционной музыки кугак университета Ханян. До того, как стать частью RabidAnce, Ко Ён Ёль активно выступал на сцене, выпустил несколько сольных пластинок, музыку для которых написал лично, в них он сочетал традиционное корейское пение с современными жанрами. Также на его счету несколько саундтреков к сериалам и опыт работы ведущим радио. Он продолжает сочетать пхансори с кроссоверной музыкой и в коллективе, поэтому именно его можно назвать «козырем» RabidAnce.

Баритон Хван Гон Ха, самый младший участник RabidAnce, родился в 1997 году. С раннего возраста он проявлял интерес к искусству, особенно к театру и музыке. Эта любовь привела его в Университет Чунан, где он готовился стать актером мюзикла. В группе RabidAnce Хван Гон Ха исполняет важную роль, сочетая свой опыт в театре и вокальные способности, что добавило группе неповторимый стиль и энергичность. Его харизма и способность передавать эмоции через музыку выделяют его среди других участников и делают его важной частью успеха коллектива.





Сегодня в нашей программе прозвучали композиции RabidAnce из мини-альбома «Prism» 2021 года, «The fourth power of four» 2022 года, а также дебютный сингл «Спасибо» (고맙습니다) 2020 года.