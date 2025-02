Шоубиз сегодня от 19 февраля

Группа INFINITE вернется на сцену в полном составе уже в марте!

Совсем недавно в нашей программе мы обсуждали триумфальное возвращение на сцену бойз-группы GOT7, которую поклонники Халлю обожают еще с 2014 года. До них свой трогательный подарок, новую песню, поклонникам преподнесли и девушки из группы Gfriend или «Ёчжа Чхингу» (여자친구), которые вновь собрались на сцене, чтобы отметить 10-летие со дня своего дебюта. А буквально через пару недель с новой музыкой вернется и бойз-группа INFINITE, один из самых популярных коллективов второго поколения K-POP. 14 февраля был опубликован список композиций для 8-го мини-альбома группы, который получил название «LIKE INFINITE» и увидит свет 6 марта. Так, стало известно, что новую пластинку ребят возглавит песня «Dangerous». Кроме того, в нее войдут следующие треки: «Heat it up», «너의 모든 게 다 좋아» или «Я люблю в тебе все», «Where U R», а также «I Can See (Sad Loop)» - предрелизный трек, который поклонникам группы уже знаком. Конечно, почти все эти названия нам пока ни о чем не говорят, но хотелось бы верить, что песни в новом альбоме будут в фирменном стиле INFINITE, то есть с нотками синти-попа 80-х, а также с характерной энергичной и сложной хореографией. Этим летом будет вот уже 10 лет, как INFINITE дебютировали на сцене, поэтому новый мини-альбом «LIKE INFINITE» станет особенным подарком не только для поклонников коллектива, но и для самых участников. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 19 февраля.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.