Новый способ самовыражения

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В прошлом кисть, тушь, бумагу и тушечницу, которые использовались для письма и рисования, называли «четырьмя друзьями рабочего кабинета». Канцелярские принадлежности, которые появились в ходе истории, в наши дни стали ещё одним средством самовыражения.

Для кого-то карандаш - инструмент творчества, для кого-то - сувенир и триггер для воспоминаний. В истории человечества ни одно изобретение не обходилось без использования бумаги, карандаша или других инструментов письма. Но теперь наши руки тянутся не к ним, а к смартфону. С его помощью мы делаем заметки, составляем списки, фотографируем и записываем аудио. Означает ли это, что в будущем канцелярские принадлежности исчезнут? Можно с уверенностью сказать, что этого не случится.





«Digging»

В унифицированном цифровом обществе, канцелярские принадлежности оказались подходящим средством проявления индивидуальности. И действительно: какая другая продукция может похвастаться таким разнообразием, способным удовлетворить самые разные вкусы потребителей? Даже если взять карандаш, выбор бесконечен: есть карандаши для левшей и правшей, разного веса и цвета, из разного вида дерева, с разной фактурой, с разной твёрдостью грифеля и т. д.

В торговле тренд, когда потребитель глубже обычного погружается в область интереса или хобби, называют диггингом (анг. digging - «раскапывание»). Крупнейшее в стране общество любителей перьевых ручек Penhood - показательный пример диггинга. Сообщество объединяет почти 46 тысяч ценителей перьевых ручек и других «аналоговых» приспособлений для письма.

Распознав тренд, компании, производящие канцтовары, берут пример с производителей свечей, которые после распространения электричества нашли новую нишу для своей продукции. Чтобы повысить привлекательность своей продукции, производители канцтоваров делают точечные изменения и расширяют сферу их использования.

Главный корейский бренд канцтоваров Monami, чтобы привлечь ценителей, стал выпускать на рынок товары с историей. 15 августа 2023 года, в День Освобождения Кореи от японского колониального ига, бренд выпустил набор «153 ID 8.15» в честь борцов за независимость страны. А совсем недавно компания добавила в линейку продукции ручки со знаками Зодиака, цветами и камнями по дате рождения.





Неологизм «такку» означает «украшение личного дневника». Это хобби популярно среди представителей всех возрастных групп, поскольку позволяет выразить свою индивидуальность при помощи простых и недорогих средств.

© Monami





«Такку»: тренд, порождённый пандемией

Пандемия COVID-19 привела к появлению новых трендов и в области канцелярских принадлежностей. Вынужденные проводить много времени в помещении, люди обратились к «аналоговым» хобби, которые позволяли сосредоточиться на самих себе.

Молодёжь особенно увлеклась «такку» (неологизм от англ. diary «дневник» в кор. транскрипции «таиори» + кор. «ккумиги» - «украшение») - украшением личного дневника. Это хобби не требует особых умений, достаточно купить дневник, декоративный скотч да пачку стикеров.

Нарисовать на пустой странице дневника картинку, написать что-нибудь от руки, приклеить стикеры и украсить скотчем или чем-будь ещё, потратив меньше 3 долларов на канцелярские принадлежности, можно создать дневник с отпечатком своей индивидуальности.





Главный корейский бренд канцтоваров Monami открыл магазин Monami Store Seongsu, название которого отсылает к сеульскому району Сонсу-дон, славящемуся своими бутиками и модными кафе в бывших промзданиях. © Monami





Точки притяжения

Магазины корейского бренда канцтоваров Monami стали точками притяжения для молодёжи. Открывшийся в 2023 году магазин в Сонсу-доне создан «по мотивам фабрики», где в 1963 году была выпущена культовая «Monami 153» - первая корейская шариковая ручка. А ещё в мастерской при магазине можно собрать ручку по своему вкусу. В частности, там есть оборудование, необходимое, чтобы сделать кастомные версии шариковой ручки «DIY 153» и ручки с фетровым наконечником «Plus Pen». А в Ink LAB посетители могут составить свои чернила для перьевой ручки.

В «Black Heart», маленькой лавке в районе Ённам-дон, можно увидеть старинные карандаши и узнать стоящие за ними истории. Поскольку здесь есть винтажная продукция и карандаши брендов, которых больше нет, посетители рассматривают их с особым интересом.

Тем, кто интересуется историей канцелярских принадлежностей и любит путешествовать, рекомендуем посетить Музей карандашей в Тонхэ провинции Канвондо. В этом музее, созданном по примеру Деруэнтского музея карандашей в Кесвике (Великобритания), выставлено более 3000 карандашей из 100 стран мира. Владелец музея собирал их более 30 лет. Кроме того, здесь можно посмотреть видео об истории карандашей и о процессе превращения графита в грифель.

Словом, бумагу, карандаши и прочие канцелярские принадлежности ещё рано отправлять в утиль.





Маленькая карандашная лавка «Black Heart» напоминает о ценности карандашей, которые в нынешнюю эру компьютеров и смартфонов, кажется, перешли в категорию ностальгических предметов. Здесь есть продукция со старым дизайном, карандаши брендов, которых больше нет, и просто разные красивые карандаши.

© Lee Seung-yeoun









Ли Сын Ён, корреспондент «City Life» (еженедельный журнал газеты «Мэиль кёнчже»)





Полный текст статьи «Новый способ самовыражения»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.