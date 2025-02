Золотые хиты корейского хип-хопа 2000-2010 годов

Дорогие друзья, в последнее время в нашей программе звучит все меньше и меньше хип-хоп композиций. Это вышло не специально, ведь мы стараемся представлять вам самые новые и популярные релизы, и получается, что в последнее время корейская публика предпочитает айдол-группы, инди и поп-рок! Так было конечно же не всегда, и всего несколько лет назад у корейцев в почете был именно хип-хоп. Так что в этом выпуске мы познакомились с самыми любимыми и популярными хип-хоп композициями, которые, хоть и вышли 2000-2010 года, до сих пор считаются культовыми. Нашу программу открыл шедевр корейского хип-хопа, который до сих пор так любят петь в караоке корейские мужчины. Это песня «죽일 놈(Guilty)» или «Виновен» в исполнении хип-хоп дуэта Dynamic duo. Dynamic duo – это реперы Чхвечжа (최자) и Гэко (개코). Свои первые шаги в мире корейского хип-хопа ребята сделали еще в 1999 году, затем официально дебютировали как дуэт в 2004 году, представив альбом «Taxi Driver». Dynamic Duo быстро завоевали популярность в Корее, став одними из самых известных и уважаемых хип-хоп артистов в стране. Чхвечжа и Гэко стали важными фигурами в популяризации корейского хип-хопа и его международной известности. Все эти годы дуэт и его участники по отдельности активно выпускали музыку и появлялись на телевидении, их последний 10 альбом «2 Kids On The Block» вышел в марте прошлого года. Песня «Виновен» увидела свет в 2009 году, войдя в состав альбома «Band Of Dynamic Brothers», и с тех пор остается золотой классикой корейского хип-хопа. Композиция обращена к девушке, в ней лирический герой поет о том, что их отношения зашли в тупик, но виновен в этом он сам, а не она.

Следующий бессмертный хит корейского хип-хопа, который мы послушали, это песня «Тогда, тогда, тогда» или «그땐 그땐 그땐» в исполнении еще одного культового хип-хоп дуэта Supreme Team. В него входили рэперы Саймон Доминик или просто Саймон Ди и E-Sens. Несмотря на недолгий период активности, с момента дебюта в 2009 году до распада в 2013, Supreme Team очень быстро завоевали популярность у корейской публики, как дуэт, так и по одиночке. Особенно общественность полюбила Саймона Ди за его забавный и простой характер, который он неоднократно демонстрировал в многочисленных развлекательных шоу. Композиция «그땐 그땐 그땐» была представлена в 2010 году совместно с участником именитого вокального коллектива Brown Eyed Soul Ён Чжуном (영준). В этой композиции также поется о прошедшей любви. «Те слезы, что растапливали меня, теперь лишь заставляют мое сердце покрываться льдом. Твоя некогда лучезарная улыбка теперь лишь заставляет прикрывать мои усталые глаза. Ничего не понимаю, как так вышло? Тогда, тогда, тогда было так хорошо. Как досадно, ведь тогда, тогда, тогда я так любил тебя», - поет Ён Чжун строки, которые написали Supreme Team.

Следом прозвучала песня под названием «Love Love Love» в исполнении на этот раз трио, культового хип-хоп трио Epik High. Коллектив официально дебютировал в 2003 году, в него вошли рэперы Табло (Tablo), Мисра (Mithra) и Диджей Тукац (DJ Tukutz). Epik High считается одной из самых влиятельных и популярных групп на корейской хип-хоп сцене, сумев получить и международное признание. Так, Epik High стали первыми корейскими артистами, которые выступили на Американском музыкальном фестивале Коачелла. Epik High известны своими глубокими текстами, которые часто затрагивают такие темы, как личные переживания, социальные проблемы и философские вопросы. Как можно догадаться по названию, песня «Love Love Love» поется о том, что творцы никогда не устанут воспевать в своих произведениях, о любви. «С вами, наверное, такое тоже было. Вы тоже расставались. Ненавидели так же сильно, как и любили. Рвали письма, которые даже не успели прочитать. Стирали номер телефона, который никогда не сможете забыть. В одиночку справляли годовщину. Сжигали совместные фотографии. Думали, что все песни о расставании этого мира поются о вас», - поют Мисра и Табло. Кстати говоря, в песне можно услышать женский голос, это малоизвестная на тот момента певица Юн Чжин (융진) из группы Casker. В живых выступлениях ее заменяла популярная певица Юн Ха (윤하). А через несколько лет Epik High и Юн Ха предоставили уже свой официальный коллаб, песню «Зонт» (우산), которая также стала золотым достоянием корейского хип-хопа.

Следом мы послушали песни: «Жалко» (아까워) от дуэта Jazzyfact, «Y (Please Tell Me Why)» от Free Style, «Officially Missing You» в исполнении Geeks и другие лучшие хиты корейского хип-хопа.