Шоубиз сегодня от 26 февраля

Самая горячая герлз-группа мира BLACKPINK объявила даты и города своего мирового тура, который начнется в этом году.

Карьера каждой из участниц BLACKPINK сегодня переживает очередной взлет, они активны как никогда, а их имена ни на день не покидают заголовков самых горячих новостей. Розэ не перестает ставить новые рекорды с композициями из своего последнего альбома «rosie», в связи со своим огромным успехом на зарубежном музыкальном рынке, она даже вышла из Корейской ассоциации авторских прав на музыку (KOMCA) на прошлой неделе. Лиса готовится представить свой новый альбом «Alter Ego» уже на днях, а также совершила успешный дебют в качестве актрисы, сыграв роль в новом сезоне популярного голливудского сериала «Белый лотос». Новый альбом Дженни «Ruby» также ожидает премьеры со дня на день, 7 марта, а его предрелизные треки не покидают горячей десятки мировых чартов. И наконец, Чи Су, которая делает успехи на экранах (взять хотя бы ее сериал «Ньютопия», который стал самым просматриваемым на платформе Coupang Play), совсем недавно тоже представила свой второй сольный релиз «Amortage», также очень полюбившийся «Блинкам», то есть фанатам BLACKPINK, со всего мира. Поклонники BLACKPINK даже начали переживать, что удачно складывающиеся сольные карьеры могут отбить у девушек желание продолжить групповую деятельность. Но мы знаем, как BLACKPINK преданы друг другу! По словам участниц, они только и ждут возможности собраться вместе. И такая возможность наконец предоставилась! 20 февраля BLACKPINK официально объявили даты и города предстоящего мирового тура, в который они отправятся в этом году. Начнут они двумя концертами в Корее на стадионе Goyang Stadium 5 и 6 июля. Оттуда BLACKPINK отправятся в путь по Северной Америке, начав с выступления на SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, за которым последуют остановки на стадионах в Чикаго, Торонто и Нью-Йорке. Группа также выступит на крупных площадках в Европе, а завершатся мировые гастроли тремя шоу на крупнейшем стадионе Tokyo Dome, которые пройдут с 6 по 18 января 2026 года. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 26 февраля.

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