Вокалист Ви из BTS, ныне сержант Ким, жив и здоров!

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Вокалист Ви из бой-бэнда BTS продемонстрировал последние фотоснимки со своим мужественным телосложением.

23 февраля в своём аккаунте в соцсети Instagram Ви загрузил несколько фотографий, снятых во время отпуска, и написал комментарий: «Я, сержант Ким, сообщаю, что жив и здоров! У меня осталось 107 дней до Дня Д (дня демобилизации). Пройдёт суровая страшная зима, и тёплой весной я вернусь к вам живой и здоровый!"

На фотографиях Ви, набравший вес, хвастается своей здоровой фигурой. Правда, до поступления в армию Ви часто говорил, что его цель - увеличить вес на 24 кг, и это стало горячей темой среди его фанатов. Но, несмотря на то, что он набрал столько веса, его густые черты лица всё ещё бросаются в глаза.

Во время отпуска Ви проводил время с близким другом - певцом Пак Хё Сином. Они показали "сильную химию", принимая игривые позы в тесной фотобудке для съёмок фотостикеров.

В декабре 2023 года Ви ушёл в армию и сейчас служит в отряде специального назначения военной полиции РК. По плану певец будет демобилизован 10 июня 2025 года.