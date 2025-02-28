﻿Микки-17 (미키17 / Mickey 17) 





Режиссёр: Пон Чжун Хо

В ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Стивен Ян, Тони Коллетт и др.

Жанр: Драма, научная фантастика, приключения

Премьера: 28 февраля 2025 г.

“Какой ты, Микки?”

После банкротства кондитерского магазина по продаже макарона, которым управлял главный герой Микки вместе с другом Тимо, ему пришлось покинуть Земной шар, чтобы убежать от ростовщика, угрожающего убийством в случае непогашения долгов. Поскольку Микки не обладает никакой специальной техникой, он нанимается на весьма рискованную разведывательную работу на ледяных неизведанных планетах, за что отвечает крупный политик Машал. Микки поручают опасные мисии, а если он погибает на работе, то биопринтер создаёт клон, чтобы тот продолжал работу. Четыре года на борту корабля, и после прибытия на ледяную планету Нифльхейм рядом с Микки всегда находится подруга Наша. Благодаря ей, Микки спокойно привыкает к жизненному циклу повторной смери и неоднократного переиздания.

Однако когда семнадцатый клон Микки - Микки-17 - вышел из опасного для жизни кризиса, он увидел, что уже создали нового клона - Микки-18. На каждой планете разрешено существовать только одному клону. Итак, теперь один из двух Микки должен умереть, а их ждут ещё худшие события...