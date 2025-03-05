Юбилейный альбом «2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE»





Дорогие друзья, скорее всего, вы уже слышали, что в этом году свое 30-летие отмечает одно из самых крупнейших развлекательных агентств Кореи SM Entertainment. Не будет преувеличением сказать, что именно с его основателя Ли Су Мана и начался вообще весь К-POP. За эти 30 лет компания спродюсировала десятки самых успешных групп и артистов, среди которых HOT, Sinhwa, Бо А, TVXQ, Girls Generation, EXO, aespa и так далее, этот список можно продолжать бесконечно. У агентства с такой долгой и богатой историей есть много, чем можно похвастаться, поэтому в честь своего третьего большого юбилея, его руководство организовало ряд различных мероприятий, среди которых премьера специального фильма, свое ТВ шоу, а также грандиозный концерт SMTOWN. Концерт под бурные овации зрителей прошел 11 и 12 февраля, и на нам младшие артисты SM Entertainment впервые представили свое исполнение всеми любимых хитов своих «сонбе» или старших коллег. Все были очарованы новым современным звучанием культовых песен SM, поэтому с нетерпением ждали, когда же компания представит официальный цифровой релиз с композициями. Это произошло 14 февраля, в День всех влюбленных, и новый релиз артистов SM Entertainment получил название «2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE», подзаголовок «SMTOWN 30th Anniversary Album». В этом выпуске мы послушали те самые новые, современные версии золотых хитов SM в исполнении молодых артистов компании.

Начали мы с песни «Miracle» или «Чудо». Впервые эту песню исполнила группа Super Junior в 2005 году. Практически с самого дебюта этот коллектив был одним из ведущих коллективов корейской волны Халлю, проложив путь в мировой музыкальный рынок последующим K-POP артистам. А жизнерадостная и жизнеутверждающая песня «Miracle» сразу же полюбилась слушателям и навсегда останется одной из самых любимых песен из репертуара Super Junior. Спустя 20 лет группа NCT Wish подарила композиции новую жизнь и новую современную аранжировку в жанре jack swing.

Далее прозвучала песня группы RIIZE. Ребята исполнили кавер на композицию «королей К- POP» TVXQ «Hug» 2004 года выпуска. Стоит признать, что атмосфера старого К-POP, К-POP первого поколения, основными музыкальными жанрами которого были легкие поп или RnB композиции, идеально подходит участникам RIIZE и они, можно сказать, в своем творчестве даже продолжают традицию своих предшественников. Именно поэтому и песня «Hug» в их исполнении звучит очень гармонично, ребята сумели добавить ей современный саунд, сохранив при этом очарование К- POP нулевых.

Следом мы перешли к, пожалуй, самой большой звезде SM Entertainment на сегодняшний день – группе aespa. Для специального альбома своей продюсерской компании девушки представили свое видение популярной композиции «Rum Pum Pum Pum» или «Первый зуб мудрости» (첫 사랑니), которую впервые в 2013 году исполнила группа f(x). Несмотря на то, что aespa и f(x) исполняли совершенно разную, даже можно сказать, противоположную музыку, и имели очень разные стили и концепции, одна общая черта у этих двух групп все-таки есть. И это – революционность их музыки, которая первая задавала новые тренды. Поначалу может показаться, что версия «Rum Pum Pum Pum» aespa особо не отличается от оригинала, однако все самое интересное начинается во втором куплете, когда вступают тяжелые басы и великолепные звуки марширующего оркестра.





Кроме перечисленных выше композиций в этот день на наших волнах прозвучали кавер-версии на старые хиты SM Entertainment от Red Velvet, EXO, Girls Generation, Super Junior и др.



