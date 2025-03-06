Шоубиз сегодня от 5 марта

Актриса Но Чжон И возвращается на экраны в новой романтической комедии «Банни и ее мальчики» (바니와 오빠들).

Актриса Но Чжон И (노정의) не покидает экраны корейских телевизоров! Не так давно мы с вами говорили о ее новом сериале «Ведьма» (마녀), в котором она вместе с певцом и актером Пак Чжин Ёном (박진영) исполняет главные роли. Трансляция сериала в самом разгаре, рейтинги у него тоже очень неплохие, но восходящая звезда Но Чжон И решила, что и этого ей мало. Так что уже в 4 апреля на телеканале MBC состоится премьера нового сериала с ее участием, в котором она предстанет в совершенно другом облике, нежели ее героиня в «Ведьме». Сериал называется довольно интригующее: «Банни и ее мальчики» или «바니와 오빠들». Он является экранизацией одноименного веб-туна автора Ни Ын, который выпускался с 2019 по 2023 год. Веб-тун и сериал рассказывают историю взросления девушки по имени Пан Хи Чжин. Она является лучшей студенткой на факультете скульптуры Университета Еин (예인대학교) и все здесь ласково зовут ее Банни. Она сохраняет отличную успеваемость благодаря природному таланту, унаследованному от родителей, и врождённому эстетическому чувству, которое вызывает в ней непреодолимую тягу ко всему прекрасному. Обостренное чувство прекрасного Банни проявляется и в её личной жизни: девушку неудержимо влечёт к красивым людям. Однако прошлый опыт в любви оставил ее с разбитым сердцем, поэтому она до сих пор считает себя «новичком в любви», что делает ее очень робкой в общении с парнями. Но в тихие студенческие будни Хи Чжин вихрем врывается любовь, в лице не одного, даже не двух, а сразу четырех красавцев! Среди них высокомерный, но заботливый Хван Чжэ Ёль с факультета визуального дизайна, и Чха Чжи Вон, внук семьи чеболей, красивый, умный и добрый, ну просто мечта любой девушки. Чо А Ран, еще один претендент в парни Банни, перспективный и талантливый скульптор, а еще рядом все крутится Чин Хён Хо с факультета социологии. Кому же из этих красавцев Банни откроет свое сердце? Мы узнаем совсем скоро, 4 апреля! В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 5 марта.

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