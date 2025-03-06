Дата рождения: 21 марта 1996 г.

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Дебют: «Пентхаус» (펜트하우스), 2020 г.





Изначально актриса Хан Чжи Хён мечтала стать моделью, но из-за невысокого роста в 170 см, ей пришлось отказаться от этой мечты. После этого она увлеклась актёрским мастерством и поступила в Корейский государственный университет искусств (한국예술종합학교), успешно сдав вступительные экзамены на факультет актёрского мастерства.

Впервые Хан Чжи Хён привлекла широкое внимание общественности в 2020 году, когда сыграла роль Чу Сок Кён (주석경) в нашумевшем сериале SBS - «Пентхаус» (펜트하우스). В 2022 году Хан Чжи Хён сыграла главную роль в другом сериале SBS - «Подними настроение» (치얼업), в роли То Хэ И, участницы группы поддержки. Персонаж То Хэ И был ярким и энергичным, и разительно отличался от ее предыдущей роли в драме «Пентхаус» (펜트하우스). Именно То Хэ И стала её первой главной ролью на телевидении. Несмотря на то, что это был её дебют в качестве ведущей актрисы, она получила множество похвал за великолепную игру, доказав свой выдающийся актерский талант.