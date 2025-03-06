Сон Хе Гё поддерживает женщин-активисток движения за независимость

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В честь Дня независимости Кореи профессор Со Гён Док из женского университета Сонсин (성신여대) выпустил видеоролик о женщинах-активистках движения за независимость, а актриса Сон Хе Гё и в этом году спонсировала подобную деятельность. Ранее профессор сообщил в своих социальных сетях о подготовке видео, посвящённого Пак Чха Чжон (1910–1944) - активистке движения за независимость. Он приурочен ко Дню независимости Кореи и опубликован на её YouTube-канале. Видеоролик длится 4 минуты 30 секунд и сопровождается закадровым текстом на корейском и английском языках. В нём рассказывается о жизни Пак Чха Чжон и её вкладе в борьбу за независимость. В частности, упоминаются её роли как «специального посланника Временного правительства Республики Корея», «ключевого члена Кынухвэ» и «основательницы Ассоциации женщин Кореи в Нанкине». Это уже четвёртое видео Со Гён Дока, посвящённое малоизвестным женщинам-активисткам движения за независимость. Ранее он знакомил с Чон Чжон Хва, Юн Хи Сун и Ким Марией, стремясь пролить свет на их вклад в движение за независимость.