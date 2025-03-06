В британском чарте синглов «APT.» Розэ - на 11-м, а «Who» Чи Мина – на 44-м месте

ⓒ Big Hit Music, THE BLACK LABEL

Хит Розэ «APT.» и заглавная песня второго сольного альбома Чи Мина «Who» продолжают удерживать позиции в британском чарте синглов «Top 100». Согласно последнему рейтингу, опубликованному 28 февраля, «APT.» поднялась ещё на одну строчку по сравнению с предыдущей неделей и заняла 11-е место, оставаясь в чарте уже 19 недель подряд. Впервые трек вошёл в «Top 100» в октябре прошлого года, дебютировав на четвёртом месте, а неделю спустя поднялся ещё на две позиции. В течение следующих пяти недель песня удерживала третье, четвёртое, пятое и 28-е места. После Нового года, когда из чарта начали выходить рождественские хиты, «APT.» вновь стремительно поднялась, оставаясь на втором месте в течение шести недель подряд.

Песня Чи Мина «Who» остаётся в чарте уже 26 недель, опустившись на семь позиций за последнюю неделю и заняв 44-е место. Совместный трек Лисы из BLACKPINK с Doja Cat и RAYE - «Born Again» опустился на 11 позиций по сравнению с предыдущей неделей и занял 45-е место, оставаясь в чарте третью неделю подряд. Кроме того, новая песня Дона Толливера «LV Bag», записанная при участии Джей Хоупа (BTS), дебютировала в чарте на 93-й позиции.