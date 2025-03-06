Лиса из BLACKPINK выступила на вручении «Оскара»

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97-я церемония вручения премии «Оскар», состоявшаяся 2 марта в Лос-Анджелесе, США, прошла в сдержанной атмосфере, чтобы почтить память жертв масштабных лесных пожаров, охвативших город в январе этого года. Ведущие церемонии и представители Академии призвали зрителей помочь жертвам катастрофы, предоставив информацию о способах пожертвований. В ходе мероприятия пожарные Лос-Анджелеса также вышли на сцену и получили громкие аплодисменты. Особое внимание привлекла Лиса из BLACKPINK, ставшая первой K-pop-исполнительницей, выступившей на церемонии вручения «Оскара». Она привлекла внимание зрителей, появившись в элегантном чёрном платье, и покорила всех своим голосом и танцевальными навыками. Позже она ещё раз вышла на сцену вместе с Doja Cat и RAYE, чтобы представить новый сериал об агенте «007», а затем исполнила в одиночку «Live and Let Die», заглавную песню из фильма.