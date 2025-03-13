Музыкальные новинки февраля 2025 года





На дворе месяц март, природа потихоньку просыпается, а вместе с ней будто после долгой спячки под конец зимы проснулись и корейские артисты, которые разом вывалили на нас свои замечательные музыкальные новинки. В этом выпуске мы познакомились с самыми яркими релизами февраля. 24 числа, прямо в один день, состоялись релизы сразу трех сенсаций! Мы начали с прослушивания новинки от популярной бойз-группы ZEROBASEONE, которая представила свой пятый мини-альбом «BLUE PARADISE» или «Синий рай». 6 песен пластинки возглавила композиция под названием «BLUE», которую для ребят написала одна из самых известных композиторов K-POP KENZIE. Такая песня просто не могла не стать хитом, и ZEROBASEONE продали миллион копий «BLUE PARADISE» в день релиза. Энергичная и освежающая композиция «BLUE» как нельзя лучше подходит началу весны. В ней ребята зовут свою возлюбленную в их «синий мир», где они смогут скрыться от всех и просто быть счастливыми.

Следующая сенсация, которая потрясла весь K-POP 24 февраля – это долгожданный дебют новой герлз-группы SM Entertainment Hearts2Hearts (하츠투하츠). Слухи о дебюте коллектива ходят еще с прошлого года, но вплоть до этой зимы ничего толком не было известно. Дела прояснились 31 января, когда коллектив запустил официальный аккаунт в соцсети Инстаграм, фотографии в котором так и кричали о юности, мечтах и свободе. Чуть позже стало известно и то, что в Hearts2Hearts будет 8 участниц: это Кармен (카르멘), Чи У (지우), Ю Ха (유하), Стелла (스텔라), Чу Ын (주은), Эйна (에이나), Ли Ан (이안) и Е Он (예온). Примечательно, что в группе всего лишь одна иностранка, как можно было догадаться по имени, это Кармен, которая является уроженкой Индонезии. Название группы Hearts2Hearts говорит о следующем: «Эти девушки приглашают нас в свой собственный, таинственный и прекрасный музыкальный мир, наполненный самыми разнообразными эмоциями и искренними посланиями. Слово единое целое коллектив будет стремиться тронуть сердца каждого поклонника со всех уголков планеты». Для своего дебюта Hearts2Hearts выбрали песню «The Chase». Эта композиция с необычной, таинственной и мечтательной атмосферой, ее настроение меняется от меланхоличного, до резкого и контрастного. В ней участницы Hearts2Hearts поют о том, что сами создают свой собственный путь, а каждый его шаг пробуждает в их сердцах любопытство и желание узнать поближе тот новый мир, который открывается перед ними. В целом, пока музыка Hearts2Hearts сильно напоминает мне творчество f(x) и Red Velvet, старших сестренок Hearts2Hearts, но это и не удивительно, ведь создателем песни «The Chase» является та самая KENZIE.

Удивительно, но в этот же день, 24 февраля, свою песню официально представила еще одна новая герлз-группа с очень необычным названием KiiiKiii (키키). Девушки ожидают своего дебюта 24 марта, а продвигает их агентство Starship Ent, которое продюсирует безумно популярный коллектив IVE. В составе группы KiiiKiii пять участниц: это Чи Ю (지유), Ли Соль (이솔), Су И (수이), Ха Ым (하음) и Кхи Я (키야), все они кореянки. К данному моменту о коллективе почти ничего не известно, но он привлек внимание публики сразу же после новостей о дебюте, в первую очередь благодаря своему незамысловатому, но запоминающемуся названию. В корейском языке междометие «кхи-кхи» имитирует звук смеха, как наше «хи-хи». Если новая группа SM Hearts2Hearts выбрала для себя загадочный, мечтательный образ, то KiiiKiii можно назвать простыми девчонками, олицетворяющими сегодняшних корейских подростков и молодежь, которых здесь называют Gen-Z или «поколением Z». Их простота, но при этом свободолюбие и твердую позицию демонстрирует первая предрелизная композиция «DEBUT SONG», которая длится чуть больше двух минут и построена на основе песни «С Днем рождения тебя», а клип к ней просто изобилует мелкими деталями такими, как субтитры с разными шрифтами, разнообразие сцен и эффектов, в общем всем тем, что так любит молодежь Кореи. В этот раз мы послушали песню «I DO ME» или «Я создаю себя». В ней KiiiKiii говорят, что доверяют своей интуиции и намерены оставаться собой вопреки миру, который твердит им, что они должны делать.

Помимо вышеперечисленных композиций в этом выпуске прозвучали: новинка от Сон Га Ин (송가인) «Асадаль» (아사달), «Моему счастью» (행복에게, Bluebird) BIBI, «The Stranger» от ONF и другие новинки февраля.